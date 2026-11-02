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Maverick Vinales (KTM): «Müssen gehen, sonst bekommen wir eine Strafe»

KTM-Pilot Maverick Vinales sagt, dass er sich vor der Reise nach Katar fürchte, aber nicht wegen der dortigen Lage. Weshalb es für ihn am MotoGP-Wochenende in Sepang rückwärts ging, erklärte er auch.

MotoGP

Maverick Vinales beim Heldengang in Sepang
Maverick Vinales beim Heldengang in Sepang
Foto: Gold and Goose Photography
Maverick Vinales beim Heldengang in Sepang
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

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Als Achter im Zeittraining am Freitagnachmittag zeigte Maverick Vinales in Sepang eine verblüffende Leistung und stand damit zum ersten Mal in diesem Jahr direkt im Qualifying 2. In diesem wurde der Spanier am Samstagvormittag Letzter, was Startplatz 12 bedeutete. Und von dort ging es im Sprint am Nachmittag und Grand Prix am Sonntag rückwärts auf die Plätze 15 und 14, obwohl Konkurrenten vor ihm liegend stürzten, ausfielen oder aufgaben.

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Maverick war nach den Rennen gut gelaunt, denn auf Phillip Island konnte er nicht einmal den Sprint beenden. «Es ist eine Frage der Schmerzen, sie sind der allein limitierende Faktor», erklärte der 10-fache MotoGP-Sieger aus dem Team Red Bull KTM Tech3. «Mit den Schmerzen in der Schulter ist es nicht möglich, die ganze Kraft abzurufen, die es braucht, um das Motorrad richtig zu bewegen. Dass ich in Malaysia mit weniger Schmerzen fahren konnte, lag an der Strecke und an den Behandlungen, die ich seit Australien bekommen habe.»

Vinales: Wenn die Schmerzen zunehmen, wird alles anders

Anhand dieser Aussagen ist leicht nachzuvollziehen, weshalb es für Vinales mit fortschreitendem Wochenende immer schwieriger wurde. «Ich bin das Rennen zu Ende gefahren und hatte Glück, ein paar Punkte einzuheimsen», fasste der Spanier zusammen. «Es war ein hartes Wochenende, wenn auch nicht so schlecht. Ich tat mir schwer, ein gutes Gefühl zu finden. Wenn der Grip sehr niedrig ist, weiß ich immer noch nicht, wie ich das Motorrad zu fahren habe. Ständig muss ich meine Linien korrigieren. Wenn die Schmerzen in der Schulter stärker werden, bremse ich automatisch ein bisschen anders.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Sepang
Willkommen zum Rennen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Pecco Bagnaia und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di'Giannantonio
Fabio Di'Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Ai Ogura und Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Team
Marc Márquez und Team
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Pedro Acosta, Marc Márquez, Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Sepang
© Gold & Goose

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Am kommenden Wochenende steht der kontrovers diskutierte Grand Prix in Katar an, der trotz der kriegerischen Lage am Persischen Golf durchgezogen werden soll – nur Yamaha hat seine beiden MotoGP-Teams abgemeldet.

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«Ich hoffe, dass ich mich bis dahin genug erholen kann», sagte Vinales zu seinem körperlichen Zustand. «Es sieht so aus, als wäre das für die MotoGP ein normales Wochenende. Also müssen wir gehen, ansonsten bekommen wir sicherlich eine Strafe. Ich fürchte mich davor, dorthin zu gehen. Aber nicht wegen der Situation dort, sondern weil ich ein gänzlich anderes Gefühl haben werde. Mein Selbstvertrauen ist nicht mehr dasselbe.»

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01

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Ducati Lenovo Team

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20

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1:59,420

34

02

37

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

20

+4,172

1:59,261

32

03

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Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

20

+5,955

1:59,481

16

04

79

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

20

+6,759

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19

05

23

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

20

+10,896

1:59,722

12

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Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

20

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17

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Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

20

+17,724

1:59,727

9

08

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Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

20

+17,790

2:00,050

13

09

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Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

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