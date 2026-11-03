Schwarz ist angesagt – Ducati stellt auf der EICMA drei SP-Modelle vor

2026 feiert Ducati einen runden Geburtstag. Der Hersteller aus Bologna lässt das 100-jährige Bestehen das ganze Jahr über in einer Reihe von unterschiedlichen Aktionen und Events hochleben. Die EICMA 2026 bietet die nächste Gelegenheit, um dies zu tun.

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Am Montagabend, ein Tag vor dem eigentlichen Start der Messe, präsentierten die Roten eine Reihe an Neuheiten – darunter die edlen SP-Modelle für 2027. So ist die Panigale V4 SP laut eigener Angabe die exklusivste Ausführung des Ducati Superbikes. Die nummerierte Sonderserie basiert auf der neuen Panigale V4 und vereint laut Ducati zahlreiche technische Lösungen aus der Superbike-WM und der MotoGP. Zur hochwertigen Ausstattung gehören Carbonfelgen, eine STM EVO-SBK Trockenkupplung, ein Renn-Getriebe und weitere Komponenten, die direkt aus dem Rennsport abgeleitet wurden.

Der 218 PS starke Desmosedici-Stradale-Motor ist mit der neuen «Ducati Racing Gearbox» mit «Neutral Lock» ausgestattet. Hinzu kommen das elektronische Fahrwerk Öhlins Smart EC 3.0 und eine einstellbare Hinterradumlenkung, die von der Panigale V4 R übernommen wurde. Das neue Aerodynamikpaket verfügt über größere Winglets, die den Abtrieb erhöhen, sowie «Corner Sidepods», die die Kurvenperformance verbessern. Damit bietet die Panigale V4 SP noch mehr Präzision und ermöglicht höhere Kurvengeschwindigkeiten. Ziel ist es, Rennstrecken-Enthusiasten ein Fahrerlebnis zu ermöglichen, das dem der Profis möglichst nahekommt. Der Preis in Deutschland: 43.590,- Euro.

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Ducati Panigale V2 SP für die Supersport-WM

Mit der neuen Panigale V2 SP verfolgt Ducati das Ziel, die neue Generation der Panigale V2 in die Supersport-WM zu bringen. Das Modell basiert auf der Panigale V2 S und sei mithilfe der Erfahrungen aus der Lenovo V2 Future Champs Academy weiterentwickelt worden. «Damit greift Ducati die ursprüngliche Bedeutung der Bezeichnung SP wieder auf: ein Serienmotorrad, mit dem technische Lösungen für den Wettbewerb erprobt und bestätigt werden», heißt es bei Ducati.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Mathias Brunner Weiterlesen

Die Panigale V2 SP kombiniert den 120 PS starken Ducati V2 Motor mit variabler Ventilsteuerung mit einem konsequent auf maximale Rennstreckenperformance ausgelegten Fahrwerk. Dazu gehören Öhlins-Federelemente, eine längere Schwinge für mehr Stabilität und Präzision, leichtere Schmiedefelgen und eine Trockenkupplung. Dank eines modernen Elektronikpakets und zahlreicher Modifikationen zur Verbesserung von Agilität, Traktion und Kontrolle präsentiert sich die Panigale V2 SP als das spezialisierteste Supersportmodell der V2-Familie und als direkte Verbindung zwischen dem Rennsport und dem Ducati Serienprogramm.

Ducati Streetfighter V4 SP im «Winter Test»-Design

Abgerundet wird das SP-Programm für 2027 mit der Streetfighter V4 SP. Diese ist die exklusivste Version des leistungsstarken Naked Bikes von Ducati. «Die nummerierte Sonderserie richtet sich an Fahrer, die bei Technologie, Performance und Rennsportausstattung keine Kompromisse eingehen möchten», verspricht Ducati. Das Motorrad basiert auf der Streetfighter V4 und verfügt über das traditionelle «Winter Test»-Design sowie technische Komponenten, die direkt aus den Erfahrungen im Rennsport hervorgegangen sind. Zu den besonderen Merkmalen gehören Carbonfelgen, die Gewicht und Massenträgheit reduzieren und gleichzeitig Agilität und Lenkpräzision verbessern, die STM EVO-SBK Trockenkupplung, eine Racing-Sekundärübersetzung und einstellbare, aus dem Vollen gefräste Fußrasten.

Der 214 PS starke Desmosedici-Stradale-Motor wird mit einem elektronischen Öhlins-Fahrwerk der neuesten Generation und einer Bremsanlage kombiniert, die durch eine Brembo-MCS-Bremspumpe mit Fernverstellung aufgewertet wurde. «Das Ergebnis ist ein extremes und zugleich hochwertiges Naked Bike, das sowohl auf der Straße als auch auf der Rennstrecke maximalen Fahrspaß bieten soll und dabei den unverwechselbaren Charakter der leistungsstärksten Streetfighter aller Zeiten bewahrt», so Ducati. Der Preis in Deutschland: 36.990,- Euro.

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Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums von Ducati zeichnet eine Ausstellung am Südeingang der Messe die 100 Momente nach, die die Identität des Herstellers aus Borgo Panigale geprägt haben.