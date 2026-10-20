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Ab 2027 Änderung in Team-Wertung der LMGT3-Klasse in FIA WEC

In der Team-Wertung der kleinen LMGT3-Klasse der Sportwagen-WM (FIA WEC) werden ab der kommenden Saison 2027 nun zwei Fahrzeuge pro Team gezählt. Bislang hat es Punkte pro einzelnem Auto gegeben.

FIA WEC

Die beiden Porsche 911 GT3 R LMGT3
Die beiden Porsche 911 GT3 R LMGT3
Foto: Moy / XPB Images
Die beiden Porsche 911 GT3 R LMGT3
© Moy / XPB Images

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Die FIA WEC besteht bekanntlich aus zwei Klassen. Neben den Hypercars, die die Gesamtsiege in den Rennen unter sich ausmachen, fahren auch noch die LMGT3-Boliden in der Sportwagen-WM mit. Die neun Marken Aston Martin, BMW, Corvette, Ferrari, Ford, Lexus, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche sind mit jeweils zwei Fahrzeugen im Feld vertreten. Für die kommende Saison wird es in der LMGT3-Klasse aber einen neuen Modus geben, wie Punkte in der Team-Wertung gesammelt werden.

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So werden dann stets zwei Autos pro Team zusammengezählt, die unter derselben Nennung antreten. Aktuell ist es noch so, dass jedes Auto einzeln gewertet wird. Mit der Neureglung wollen die Regelhüter nun die gesamte Team-Performance noch mehr in den Fokus setzen. Eine ähnliche Reglung gibt es seit 2025 bereits in der Hypercar-Klasse. Auch dort werden in der Hersteller-Wertung beide Fahrzeuge zusammengezählt.

Beim Blick auf die aktuelle Saison 2026 fällt auf, dass in der LMGT3-Klasse tatsächlich auch jeweils ein Team für den Einsatz der beiden Fahrzeuge pro Marke zuständig ist. Somit ist die Umstellung für die Rennställe in Bezug auf 2027 nicht sonderlich groß. Lediglich im Porsche- und Corvette-Lager werden die beiden Fahrzeuge (obwohl vom selben Team eingesetzt) unter leicht unterschiedlicher Nennung an den Start gebracht.

So treten die beiden Corvette 2026 als «Racing Team Turkey by TF» und als «TF Sport» an. Die Porsche laufen 2026 als «Manthey DK Engineering» und als «The Bend Manthey». Es wird spannend zu beobachten sein, ab beide Teams sich für eine einheitliche Bezeichnung bei der Nennung für 2027 entscheiden.

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