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Endlich offiziell: Max Verstappen startet in GT World Challenge Europe!

Beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão wird der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen starten, wie der Red-Bull-Racing-Pilot in Malaysia bestätigte.

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Fliegender Bulle: Max Verstappen startet in Portimão
Fliegender Bulle: Max Verstappen startet in Portimão
Foto: SRO
Fliegender Bulle: Max Verstappen startet in Portimão
© SRO

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Endlich ist es fix: Max Verstappen startet beim GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão. Im Rahmen des Formel-1-Rennens in Malaysia bestätigte der viermalige Formel-1-Weltmeister den Start beim Saisonfinale der weltgrößten GT3-Rennserie auf der Berg-und-Talbahn an der Algarve.

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Der Niederländer wird dabei für das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing antreten und gemeinsam mit Chris Lulham starten. Als dritter Fahrer wird Ben Barnicoat an den Start gehen. Zunächst wurde über eine Teilnahme des fünffachen IndyCar-Meister Alex Palou spekuliert, aber diese Gerüchte erkalteten sich zuletzt.

Durch die Überschneidung mit der FIA WEC in Barcelona werden Dani Juncadella (Genesis) und Jules Gounon (Alpine) ihre Hypercar-Engagements dem Start in Portugal vorziehen und nicht an den Start gehen.

Im Artikel erwähnt

«Ich weiß, dass zwei meiner Fahrer nicht dabei sein werden, also müssen zwei andere einspringen», so Verstappen in Malayisa über seinen Start in der GT World Challenge Europe. «Ich freue mich schon sehr darauf. Das werden sicher sieben arbeitsreiche Wochen, aber wir werden das schon schaffen. Und außerdem macht es mir Spaß. Mal sehen, was wir erreichen können.»

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In diesem Jahr absolvierte Verstappen mehrere GT3-Einsätze auf der Nürburgring-Nordschleife und kämpfte beim 24h-Rennen bis zum Sonntagmittag um den Gesamtsieg, ehe ihn ein technischer Defekt stoppte. Zuletzt bestätigte er, dass er 2027 gerne erneut an den 24h Nürburgring und an den 24h Spa teilnehmen möchte.

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