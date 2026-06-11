Bewährter Formel-1-Partner: Pirelli verlängert Ausrüster-Vertrag vorzeitig

Seit 2011 ist Pirelli der alleinige Reifenausrüster in der Formel 1, und die Italiener werden auch die nächsten Jahre das schwarze Gold in der Königsklasse stellen: Der entsprechende Vertrag, der 2023 vorzeitig für die dreijährige Phase zwischen 2025 und 2027 verlängert worden war, beinhaltete von Anfang an die Option um eine einjährige Verlängerung.

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Auf diese haben sich nun die Verantwortlichen des Sports mit den italienischen Reifenprofis geeinigt. Damit bleibt Pirelli mindestens bis Ende 2028 der einzige Reifenausrüster für die Formel 1 und die beiden Nachwuchsklassen Formel 2 und Formel 3. Pirellis stellvertretender Vorstandsvorsitzender Marco Tronchetti Provera sagt dazu: «Wir freuen uns, unsere Präsenz in der Formel 1 dank der Vereinbarung mit der FIA – unter der Leitung ihres Präsidenten Mohammed Ben Sulayem – und mit der Formel 1 um ein weiteres Jahr bis 2028 zu verlängern.»

Ein Engagement über die Formel 1 hinaus

«Im vergangenen Jahr haben wir die Marke von 500 Grands Prix überschritten und im Laufe unseres langjährigen Engagements bedeutende technologische und innovative Herausforderungen gemeistert und gewonnen. Pirelli ist nicht nur ein Lieferant, sondern ein strategischer Partner, der das stetige Wachstum der Formel-1-WM unterstützen konnte, angetrieben durch die gemeinsame Arbeit des Verbandes und des Veranstalters», fährt der Italiener fort.

Und Tronchetti Provera betont, dass auch die Produkte für die Strasse vom Formel-1-Projekt profitieren: «Die Formel 1 ist für uns das beste Labor, um Innovationen voranzutreiben, modernste technische Lösungen zu testen und Forschungs- und Entwicklungsprozesse kontinuierlich zu verbessern – zum Wohle der Strassenreifen von morgen.»

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Auch seitens der FIA ist man glücklich, Präsident Mohammed Ben Sulayem sagt: «Pirelli ist seit vielen Jahren ein wichtiger Partner der Formel-1-WM und sorgt für ein gleichbleibend hohes Niveau an Leistung, Innovation und Sicherheit auf der höchsten Ebene unseres Sports. Diese Verlängerung bis Ende 2028 sorgt für Stabilität in der WM und spiegelt die enge Zusammenarbeit zwischen der FIA, der Formula One Group und Pirelli wider. Gemeinsam treiben wir weiterhin Innovationen voran und tragen dazu bei, spannende Rennen für Fahrer, Teams und Fans auf der ganzen Welt zu ermöglichen.»

Thema der Woche Lewis Hamilton (Ferrari) enthüllt: «Red Bull hat den kraftvollsten Motor!» So ganz beiläufig hat Ferrari-Superstar Lewis Hamilton in Monaco erklärt, dass Red Bull derzeit den kraftvollsten Motor habe. «Dann kommt Mercedes, dann erst wir. Also dürfen wir mehr entwickeln.» Weiterlesen TV-Programm Live Barcelona: Rennen Re-Live FIA Formula One World Championship 14.06.2026 - 16:45

Spitzenleistungen und Spektakel

Dem kann sich Formel-1-Präsident Stefano Domenicali nur anschliessen: «Wir blicken auf eine unglaubliche Geschichte und Partnerschaft mit Pirelli zurück und vertrauen seit vielen Jahren auf deren technische Kompetenz sowie deren Fokus auf Leistung, Innovation und Nachhaltigkeit. Daher freue ich mich sehr, dass die FIA und wir diese Zusammenarbeit um ein weiteres Jahr verlängern werden.»

«Während wir weiterhin die Grenzen des technischen Regelwerks ausloten, gibt Pirellis Engagement für Qualität allen Teams und Serien, die das Unternehmen beliefert, die Gewissheit, dass sie mit einigen der fortschrittlichsten Reifen der Welt arbeiten. Ich möchte dem FIA-Präsidenten, Seiner Exzellenz Mohammed Ben Sulayem, und Marco Tronchetti Provera, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Pirelli, danken. Diese Verlängerung ist ein weiteres fantastisches Beispiel für die Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern, deren Erfahrung Spitzenleistungen vorantreibt und für ein Spektakel der Extraklasse auf der Rennstrecke sorgt.»