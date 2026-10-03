Bittere Pille für Nico Hülkenberg (Audi/17.): «Ein unnötiger Fehler»

Ein lachendes und ein weinendes Auge bei Audi: Gabriel Bortoleto hat sich als Zehntschnellster in die Top-Ten gequetscht, aber für den erfahrenen Nico Hülkenberg war die Quali nach dem ersten Segment schon vorbei.

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Nico Hülkenberg im Audi nur auf P17, mit einem Auto das schnell genug für die besten Zehn ist, das geht dieses Mal auf die Kappe des 39-jährigen Deutschen, wie der Emmericher sofort zugab.

Hülki hatte beim letzten Versuch in Q1 das rechte Vorderrad stehen lassen, rutschte somit von der Ideallinie, da war nichts mehr zu retten.

Nico danach: «Ich wollte da ein wenig zu viel, das Rad blieb beim Anbremsen stehen, alles verloren in dieser einen Kurve, das ist natürlich bitter, ein unnötiger Fehler in Q1, das geht auf meine Kappe.»

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«Das ist sehr ärgerlich, denn wir wären da locker durchgekommen, so wie ich auf jener Runde zuvor unterwegs war, aber das ist nun alles hätte, wenn und aber.»

«Von der Herangehensweise war das okay, aber ich hätte einfach eine saubere Runde gebraucht. Die ist leider nicht zustandegekommen.»