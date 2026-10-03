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Pecco Bagnaia bog in die Box ab: «Es wurde schlimmer und schlimmer»

Startplatz 13, heftige Vibrationen und ein zerstörter Hinterreifen: Ducati-Ass Francesco Bagnaia kommt nicht aus seiner Krise heraus. Im MotoGP-Sprint steuerte er in der letzten Runde die Box an.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

Pecco Bagnaia konnte das Rennen nicht zu Ende fahren
Pecco Bagnaia konnte das Rennen nicht zu Ende fahren
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia konnte das Rennen nicht zu Ende fahren
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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In Motegi hatte Pecco Bagnaia vor einem Jahr noch allen Grund zur Freude: Damals gewann er den Sprint und den Grand Prix. Davon ist er momentan weit entfernt. Er musste am Samstag im Q1 ran und schaffte es nicht, sich für das Q2 zu qualifizieren. «Ich hatte gehofft, ins Q2 zu kommen, aber ich habe die Chance verpasst, als ich in der letzten Schikane weit gegangen bin», erklärte Bagnaia. Damit blieb nur Startplatz 13.

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Der zerfetzte Hinterreifen von Pecco Bagnaia
Der zerfetzte Hinterreifen von Pecco Bagnaia
Foto: motogp.com
Der zerfetzte Hinterreifen von Pecco Bagnaia
© motogp.com

Kaum Chancen auf Punkte – stattdessen Frust in der Box

Vom Start weg kam Bagnaia ordentlich ins Rennen und profitierte vom Crash in Kurve 3, bei dem Alex Marquez (Gresini Ducati) Pedro Acosta (KTM) und Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) abräumte. Im Mittelfeld kam er danach aber kaum vom Fleck. In der letzten Runde bog er schließlich in die Boxengasse ab. Die TV-Bilder zeigten warum: Sein weicher Hinterreifen war in der Mitte völlig zerfetzt.

Im Artikel erwähnt

«Am Morgen konnte ich schneller sein als gestern», sagte Bagnaia. «Aber das Hauptproblem war der Grip am Hinterrad.» Im Sprint habe er nach dem Dreifach-Crash Positionen gutgemacht. «Die Möglichkeit, Neunter zu werden, war da. Aber nach der Hälfte des Rennens begann ich mit Vibrationen zu kämpfen. Runde für Runde wurde es schlimmer und schlimmer, bis ich anhalten musste. Es ist schade, aber es ist, wie es ist.»

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Willkommen zum Rennwochenende in Motegi
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Honda Bikes
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Fabio di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
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Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
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Alex Márquez
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Diogo Moreira
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Maverick Viñales
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Der Unfall von Pedro Acosta, Alex Márquez & Fabio di Giannantonio
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Pedro Acosta & Fabio di Giannantonio
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Das Bike von Alex Márquez
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Jack Miller
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Toprak Razgatlioglu
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Fermin Aldeguer & Luca Marini
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Brad Binder
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Franco Morbidelli
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Ai Ogura
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Fabio Quartararo
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Marco Bezzecchi
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Diogo Moreira
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Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Toprak Razgatlioglu
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Jorge Martin
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Ai Ogura
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Raúl Fernández & Johann Zarco
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Francesco Bagnaia
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Jorge Martin
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Qualifying - Marc Márquez, Jorge Martin & Pedro Acosta
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Marc Márquez
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Sprint - Diogo Moreira, Marc Márquez & Jorge Martin
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Ist der Medium-Reifen die einzige Möglichkeit, das Rennen durchzufahren?

Allein war Bagnaia mit dem Problem nicht. Auch WM-Leader Jorge Martin (Aprilia) kämpfte mit einem überhitzten Hinterreifen und meinte, bei ihm sei das Problem «größer als bei Pecco» gewesen. Der Ducati-Pilot sieht die Wurzel eher im eigenen Grip-Defizit. «Wenn wir unser Grip-Problem lösen, können wir das eigentliche Problem herausfinden.»

Für das Rennen über 24 Runden am Sonntag tendiert Bagnaia zur härteren Mischung: «Ich glaube, der Medium-Reifen wird die bessere Wahl sein.»

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