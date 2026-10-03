Lando Norris (McLaren): «Morgen wird ziemlich verrückt werden»

McLaren fährt am Bahrain-Rennwochenende in Malaysia zwar in der Gruppe der Top-4-Teams mit, aber der Spitze hinterher. Im Qualifying reichte es für Papaya nur für die Plätze 6 (Lando Norris) und 7 (Oscar Piastri) – im Grid jeweils eine Position weiter vorn wegen einer Strafe weiter vorne im Feld.

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Norris nach dem Qualifying: «Da war nicht viel zu machen. Ich kann nur mit meiner eigenen Leistung zufrieden sein. Wir liegen weit hinter dem Tempo zurück, aber so ist es nun mal. Wir haben zu kämpfen. Es ist alles ein wenig durcheinandergewirbelt worden. Wir hatten erwartet, dass die Mercedes schneller sein würden. Es war schon überraschend zu sehen, wie schnell die Red Bull Racings das ganze Wochenende über waren.» Max Verstappen fuhr überlegen auf Pole, Mercedes strauchelte trotz XXL-Upgrade.

Runde gut, aber Tempo reicht nicht

Auf der eigenen Baustelle läuft noch die Ursachenforschung. Norris: «Vielleicht haben wir wegen des Asphalts mehr zu kämpfen, als wir vielleicht erwartet hätten. Aber meine Runde war gut – also, was mich betrifft, was das Zusammenspiel der Sektoren und das Hinbekommen meiner besten Runde angeht, habe ich das in der letzten Runde auf jeden Fall geschafft. Wir sind zwar weit entfernt, aber was meine eigene Leistung angeht, habe ich das Gefühl, dass ich heute gute Arbeit geleistet habe.»

Trotzdem reichte es nur für Platz 6 im Qualifying, was durch die Startplatzstrafe für Isack Hadjar immerhin zu einem Startplatz 5 wird, also auf der sauberen Pole-Seite rechts. In Anbetracht der Performance in den Trainings aber gar nicht mal so übel (im FP1 außerhalb der Top-10). Norris: «Morgen ist noch viel möglich, aber wir liegen immer noch etwa sechs Zehntel hinter der Bestzeit. Das ist also noch nicht das Maximum, und es ist klar, dass die Red Bulls ebenfalls schnelle Autos haben, beide haben gute Arbeit geleistet. Ich denke also, es wird ein hartes Rennen.»

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Der Weltmeister von 2025 beobachtet: «Es wird für uns eine ganz neue Situation sein, denn ich glaube, wir hatten dieses Jahr noch nie einen so starken Reifenverschleiß. Morgen wird es ziemlich verrückt werden.» Bei der starken Reifenabnutzung dürfte es ein wildes Rennen mit mehreren Stopps werden. «Das glaube ich jedenfalls. Warten wir es ab. Es ist ein langes Rennen mit vielen Chancen. Aber mein Auto ist aus irgendeinem Grund auf den Geraden immer noch langsamer. Es wird für mich ein sehr, sehr hartes Rennen werden – härter, als es eigentlich sein sollte.»