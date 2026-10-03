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Lewis Hamilton (Ferrari/2.): «Verstappen ist sauschnell, Reifen kritisch»

Lewis Hamilton hat im Abschlusstraining zum Grossen Preis von Bahrain in Malaysia den zweiten Startplatz erobert, hinter Verstappen. Der Engländer ist glücklich und sagt: «Mein Ferrari lag wunderbar.»

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton in Sepang
Lewis Hamilton in Sepang
Foto: XPB
Lewis Hamilton in Sepang
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton wird den Bahrain-GP am 4. Oktober aus der ersten Startreihe in Angriff nehmen, der 41-jährige Brite hat in der ziemlich verblüffenden Quali die zweitschnellste Rundenzeit erzielt, hinter Max Verstappen.

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Knapp drei Zehntelsekunden fehlten Hamilton zur ersten Pole seit Ungarn 2023, sein zweiter Platz in Malaysia ist die beste Quali-Platzierung 2026, gemeinsam mit Barcelona, da war er ebenfalls Zweitschnellster.

Nach der spannenden GP-Qualifikation (Bahrain als Gast auf dem Sepang International Circuit von Malaysia) sagte Hamilton während der Auslaufrunde am Funk: «Auf geht’s, Jungs! Endlich! Fantastische Arbeit in der Quali, Leute, wirklich grossartig. Das Timing war perfekt. Das Auto fühlte sich hervorragend an.»

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Kurz nach der Quali fuhr der 105-fache Pole-Setter fort: «Es ist so unfassbar heiss hier, ich hatte schon fast vergessen, wie sich das anfühlt. Die Hitze macht den Umgang mit den Reifen zu einer grossen Herausforderung, alles ist am Limit – das Auto, aber auch die Mechaniker in den Boxen.»

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«Ich bin meinem Team sehr dankbar, welch tollen Job sie hier gemacht haben. Wir haben das Auto total umgekrempelt während der freien Trainings, um den Wagen ins beste Arbeitsfenster zu bringen. Weil die Reifen ständig zum Überhitzen neigen, rutschst du hier stark, das macht so so knifflig, eine gute Fahrzeugbalance zu finden.»

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«Wir haben dann vor der Quali nochmals nachreguliert, und das hat meinen Ferrari richtig zum Fliegen gebracht.»

«Auf diese Weise konnte ich bis auf ein paar Zehntel an Max heranrücken, der schon das ganze Wochenende über sauschnell ist.»

«Heute bin ich sehr happy mit meinem Auto, aber das Rennen wird eine komplett andere Kiste. Der Schlüssel zu einem guten Ergebnis wird gutes Reifen-Management sein. Im Grunde sind sie schon kurz nach dem Losfahren zu heiss. Das bedeutet – einmal die Räder zu stark durchdrehen lassen oder ein Quersteher, vielleicht erwischt von einer Windbö, wird entscheidend dafür sein, wie lange die Walzen durchhalten.»

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«Max war in den Dauerläufen sehr eindrucksvoll, aber wir haben eine gute Fahrzeugbalance, also will ich natürlich versuchen, meinen ersten Podestplatz seit Silverstone zu erobern.»

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