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WM-Leader Kimi Antonelli (4.) über Verstappen: «Max war zu schnell für uns»

Kimi Antonelli fuhr im Formel-1-Qualifying für den GP von Bahrain in Malaysia nur auf Platz 4. Er wird aber von P3 starten. Welchen Fehler er gemacht hat – und was es mit den Upgrades auf sich hat.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Kimi Antonelli in Sepang
Kimi Antonelli in Sepang
Foto: XPB
Kimi Antonelli in Sepang
© XPB

Im Artikel erwähnt

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Enttäuschendes Qualifying für den WM-Leader Kimi Antonelli! Im Abschlusstraining in Sepang hatte der Italiener noch stark gewirkt – doch im Qualifying für den Bahrain-GP in Malaysia kam dann nichts so richtig zusammen. Er landete gut eine halbe Sekunde hinter Pole-Setter Max Verstappen auf Platz 4. Antonelli profitiert immerhin von der Motorenstrafe für Isack Hadjar (Red Bull Racing), der sich eigentlich als Dritter qualifiziert hat, aber nur von Platz 8 ins Rennen geht.

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Antonelli hatte in der entscheidenden Quali-Phase einen Ruckler drin, er verließ die Strecke und ihm wurde eine schnelle Zeit gestrichen. Der 20-jährige Italiener nach der Session: «Es ist viel besser, als ich erwartet hatte, mit nur einem Satz neuer Reifen. Das war nicht einfach. Ich habe einen Fehler mit den Track-Limits gemacht, bin ins Untersteuern geraten und von der Strecke abgekommen.»

Pole war nicht drin

Ein bisschen besser wäre es unter anderen Umständen gelaufen. Für die Pole hätte es aber dennoch nicht gereicht, so Antonelli: «Mit einem sauberen Qualifying wäre wahrscheinlich Platz 2 drin gewesen, vielleicht auch Platz 3 auf der Strecke, aber nicht Platz 1. Max war heute einfach etwas zu schnell für uns.» Max Verstappen flog in der Qualifikation förmlich über die Strecke, war uneinholbar.

Im Artikel erwähnt

Für Mercedes ist das Ergebnis enttäuschend. Die Silberpfeile haben neue Teile am Auto, bekommen die aber bislang nicht richtig zum Wirken. Antonelli hat viele Fragezeichen: «Ich denke, wir müssen noch viel über dieses Paket lernen. Die Strecke ist auch nicht gerade hilfreich, weil der Asphalt so uneben und es so heiß ist, dass die Reifen schon nach zwei Kurven völlig überhitzt sind. Man rutscht einfach nur herum, und das macht es uns schwer, dieses Paket zu verstehen. Wir haben morgen eine große Chance, gute Punkte zu holen, hoffentlich sogar um den Sieg zu kämpfen, und ich werde mein Bestes geben.»

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Immerhin: Durch die Strafe von Isack Hadjar ist Antonelli auf Platz 3 vorgerückt und damit auf die Pole-Position-Seite: «Ich denke, wir haben morgen eine gute Chance, da wir von der sauberen Seite starten. Aber ich glaube nach wie vor, dass Red Bull in Sachen Tempo die Nase vorn hat und Ferrari ganz nah dran ist. Aber wir werden unser Bestes geben. Ich denke, die Position auf der Strecke wird sehr wichtig sein, und wir werden versuchen, die Reifen so gut wie möglich zu schonen. Wenn wir dann um den Sieg kämpfen können, umso besser. Wenn wir uns mit Platz 2 oder 3 begnügen müssen, werden wir das auch nehmen.»

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