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Abschied mit warmen Worten: Barni Ducati bestätigt Trennung von Bautista

Im Rahmen der Verpflichtung von Xavi Vierge für die Superbike-WM 2027 wurde Álvaro Bautista von Barni Ducati nicht erwähnt. Vom 41-Jährigen verabschiedet man sich mit warmen Worten via soziale Medien.

Superbike WM

Alvaro Bautista
Alvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Am 1. Oktober wurde bestätigt, was regelmäßige Leser schon seit Wochen wussten: Das Ducati-Team Barni Racing verpflichtet für die Superbike-WM 2027 Xavi Vierge als Nachfolger von Álvaro Bautista. Dass man mit dem 41-Jährigen nicht weitermachen würde, war angesichts ausbleibender Ergebnisse nicht überraschend. Außerdem waren keine Fortschritte bei der Anpassung des zweifachen Superbike-Weltmeisters an die aktuelle V4R und die Ballastregel erkennbar.

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Während für die Verpflichtung von Vierge eine Pressemeldung verteilt wurde, wurde die Trennung von Bautista parallel nur in sozialen Medien kundgetan.

«Das Barni Spark Racing Team bedankt sich von ganzem Herzen bei Álvaro Bautista für die gemeinsame Zeit und für alles, was er dem Team gegeben hat. Unsere berufliche Zusammenarbeit endet mit Ablauf der Saison 2026, doch die großartige Arbeit, die wir gemeinsam geleistet haben, und die schönen Erinnerungen werden uns bleiben. Einen zweifachen Superbike-Weltmeister in unserem unabhängigen Team zu haben, war eine Ehre und ein Privileg, das uns dazu angespornt hat, noch härter zu arbeiten und uns jeden Tag aufs Neue zu beweisen.»

Im Artikel erwähnt

Auch wenn Bautista meistens im Schatten seines jungen Teamkollegen Yari Montella stand, trug er dennoch zum Gewinn der Independent-Team-Wertung bei.

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«Álvaros Beitrag, seine Arbeit und die von ihm errungenen Punkte waren entscheidend für den Gewinn des Titels „Best Independent Team“ und spielen weiterhin eine entscheidende Rolle im Kampf um die endgültige Teamwertung. Wir werden weiterhin die Zähne zusammenbeißen und in den letzten Rennen der Saison gemeinsam kämpfen, wobei wir bis zum letzten Rennen unser Bestes geben werden. Danke, Álvaro, für deine Professionalität, dein Engagement und deinen Einsatz. Wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft.»

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Es wird erwartet, dass die lange internationale Karriere des Spaniers enden wird, bestätigt wurde das vom 63-fachen Superbike-Sieger jedoch nicht.

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