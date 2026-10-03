Fred Vasseur (Ferrari): «Verstappen fliegt nur so, aber darum geht's nicht»

Gute Ausgangsposition für Ferrari-Superstar Lewis Hamilton zum Grossen Preis von Bahrain auf dem Sepang International Circuit von Malaysia: zweiter Startplatz, nur Max Verstappen war schneller.

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Für Hamilton ist dies das beste 2026er Quali-Ergebnis (Zweiter war er auch in Barcelona), aber Ferrari ist seit fünf GP-Wochenenden ohne Podestplatz. Klappt es jetzt endlich in Malaysia?

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur nach dem spannenden Abschlusstraining: «Das war zweifellos eine gute Qualifikation. Max fliegt seit Beginn des Wochenendes nur so, weshalb es für uns schwierig war, ganz nach vorne zu kommen. Aber darum geht es nicht. Aber insgesamt haben wir gute Runden gezeigt.»

«Charles war vielleicht ein bisschen defensiv, besonders beim zweiten Versuch und nach dem Fehler in der vorherigen Runde, in Kurve 5.»

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«Der Reifenverschleiss wird im Grand Prix eine enorm grosse Rolle spielen und der Rennverlauf wird somit entscheidender sein als die Position im Qualifying. Aber ich ziehe es trotzdem vor, aus den ersten Reihen zu starten. Wir wissen alle, dass der Verschleiss hoch sein wird. Es ist nach den freien Trainings ziemlich schwierig, das Verhalten der Reifen im Dauerlauf richtig zu deuten, weil wir nicht die Zeit hatten, alles auszuprobieren.»

Nach dem Wirbel um seine Position und der Rückenstärkung aus der Chef-Etage fügt Vasseur hinzu: «Ich glaube, wir sollten endlich mit all diesen Gerüchten und dem Klatsch aufhören. Wir arbeiten als Mannschaft sowohl in positiven als auch in negativen Momenten. Wir müssen einfach aufhören, dieses System des Geredes zu unterstützen.»