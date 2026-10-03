Holt Marco Wittmann in seinem BMW in Hockenheim DTM-Titel Nummer drei?

Marco Wittmann reist mit breiter Brust zum großen DTM-Saisonfinale nach Hockenheim. In der zweiten Saisonhälfte drehte der BMW-Pilot mächtig auf und arbeitete sich eindrucksvoll zurück in den Titelkampf. Nach starken Auftritten mit zwei Siegen und mehreren Podiumsplätzen beträgt sein Rückstand vor dem Finale nur noch 24 Zähler.

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Am Nürburgring feierte der 36-Jährige seinen 20. DTM-Erfolg und legte auf dem Sachsenring direkt den nächsten Sieg nach, obwohl die Berg-und-Talbahn nicht als BMW-Strecke gilt.

«Ich gehe als Jäger ins Finale und habe nichts zu verlieren. Hockenheim war für mich immer schon ein gutes Pflaster, die Strecke macht großen Spaß», erzählt Wittmann, der auf dem Traditionskurs bei Mannheim schon viermal ein DTM-Rennen gewinnen konnte.

2014 feierte der Fürther im Motodrom seinen ersten DTM-Sieg überhaupt, im selben Jahr holte er auch seinen ersten Meistertitel. Zwei Jahre später folgte Titel Nummer zwei. Zehn Jahre später kann Wittmann im BMW M4 GT3 von Schubert Motorsport im auffälligen «Green Machine»-Design von Schaeffler seine Sammlung um eine dritte DTM-Trophäe erweitern. Im DTM-Titelkampf ist er der erfahrenste Pilot und möchte diese Erfahrung nun in seinen dritten Titel ummünzen.

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