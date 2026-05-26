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Cadillac: Valtteri Bottas beobachtet positive Veränderungen

Seit der Saison 2026 ist Cadillac das elfte Team in der Formel 1. Noch ist der US-Neuling punktlos, aber die Entwicklungen gehen in die richtige Richtung, so Pilot Valtteri Bottas und sein Teamchef.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Valtteri Bottas in Kanada
Valtteri Bottas in Kanada
Foto: XPB
Valtteri Bottas in Kanada
© XPB

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Beim US-Neuling Cadillac wartet man auch am fünften Rennwochenende weiter auf den ersten Punkt in der noch jungen Geschichte des neuen Teams. Valtteri Bottas kam als 16. ins Ziel, ging leer aus – konnte aber positive Entwicklungen beobachten, auch wenn die sich noch nicht merklich im Tempo niederschlagen. Bottas hatte vier Runden Rückstand auf Sieger Kimi Antonelli.

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Valtteri Bottas nach dem Kanada-GP: «Ein langer und harter Tag da draußen. Wir hatten wirklich große Probleme mit der Balance. Wir konnten das Übersteuern während des gesamten Rennens in keiner Weise beheben, was das größte Problem war und etwas, das wir untersuchen müssen.» In Montreal kam für Bottas noch eine Kleinigkeit dazu: Eine 5-Sekunden-Zeitstrafe bremste ihn aus. Die bekam er für 80,1 km/h statt der erlaubten 80 km/h in der Boxengasse. Bitter!

Verbesserungen in mehreren Bereichen

Der finnische Vizeweltmeister: «Was das Ergebnis angeht, sehen wir vielleicht manchmal nicht so viel Fortschritt, aber es kommt nicht nur aufs Tempo des Autos an, da wir auch in allen anderen Bereichen weiterhin Verbesserungen erzielt haben. Wir kommen Schritt für Schritt voran und wussten immer, dass es Zeit brauchen würde. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen statt, also können wir hoffentlich einen weiteren Schritt nach vorne machen.» Dann wird in Monaco gefahren, also der Wahlheimat vieler Fahrer, auch von Valtteri Bottas.

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«Unser bisher wettbewerbsfähigstes Wochenende»

Auch Teamchef Graeme Lowdon sieht positive Entwicklungen: «Selbst schwierige Rennen können nützliche Erkenntnisse liefern, und genau das nehmen wir aus diesem Wochenende mit. Insgesamt war es unser bisher wettbewerbsfähigstes Wochenende. Wir haben einige weitere Upgrades eingeführt, die uns einen weiteren Leistungssprung gebracht haben, und wir konnten im Mittelfeld mithalten.»

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Bitter allerdings: Bottas-Kollege Sergio Perez schied mit einer kaputten Vorderradaufhängung komplett aus, konnte also auch keine Punkte holen. Lowdon: «Operativ wissen wir, wo wir uns verbessern müssen, aber alles, was wir tun, machen wir zum ersten Mal. Wir werden uns damit befassen, wenn wir in die europäische Saison starten. Monaco stellt eine ganz andere Herausforderung dar als alles, was wir bisher gesehen haben, also werden wir eine Nachbesprechung abhalten, uns neu formieren und noch stärker zurückkommen.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

03

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

09

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

2

10

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Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

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TGR Haas F1 Team

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