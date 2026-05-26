TT 2026: Zwei Zuschauer zur weiteren Behandlung nach Großbritannien verlegt

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Beruhigende Nachrichten für Seitenwagen-Teams vom Rennleiter der TT
Acht Zuseher wurden gestern auf der Isle of Man bei einem Unfall verletzt. Während der Fahrer und sechs Verletzte bereits wieder entlassen werden konnten, wurden zwei in eine Spezialklinik geflogen.
Der gestrige Sturz im ungezeiteten Training der Klassen Superbike und Superstock des Briten Martin Morris am Ausgang des Parliament Square in Ramsey sorgte dafür, dass das erste Qualifying abgesagt werden musste, weil nicht nur der Fahrer, sondern auch acht Zuschauer beim Unfall verletzt wurden und die Einsatzkräfte ihre Arbeit in Ruhe erledigen konnte.
Am späten Abend unterrichtete der Veranstalter die Öffentlichkeit. «Der Vorfall ereignete sich am Ausgang des Parliament Square und betraf einen einzelnen Teilnehmer sowie mehrere Zuschauer. Der Teilnehmer wurde ins Nobles Hospital gebracht und ist laut aktuellen Berichten bei Bewusstsein und ansprechbar. Er erlitt Beinverletzungen und wird weiterhin behandelt.»
«Acht Zuschauer wurden als behandlungsbedürftig identifiziert. Alle waren bei Bewusstsein und wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Nobles Hospital gebracht. Um sicherzustellen, dass der Vorfall so effektiv wie möglich bewältigt werden kann, wurde beschlossen, alle weiteren Rennaktivitäten für den Rest des Tages auszusetzen.»
Der Geschäftsführer von Manx Care hat bestätigt, dass die meisten der am Ausgang des Parliament Square verletzten Personen inzwischen aus dem Noble’s Hospital entlassen wurden, aber zwei Personen nach einem Zwischenfall während des gestrigen ungezeiteten Trainings zur fachärztlichen Behandlung nach Großbritannien geflogen werden mussten.
Unterdessen wurden Untersuchungen eingeleitet und sofortige Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. In einer Erklärung heißt es: «Im Rahmen der strukturierten Sicherheitsüberprüfung, die nach dem schweren Vorfall am Montag durchgeführt wurde, bleibt der Zuschauerbereich am Parliament Square für die Dauer der Isle of Man TT Races 2026 gesperrt.»
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