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Italien-GP: Champion Marc Marquez (Ducati) gibt Comeback in Mugello

Marc Marquez wird am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Italien zurückkehren – das gab sein Ducati-Lenovo-Team am 26. Mai bekannt. Ist der MotoGP-Weltmeister schon wieder bei 100 Prozent?

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Marc Marquez wird in Mugello wieder auf seine Ducati Desmosedici sitzen
Marc Marquez wird in Mugello wieder auf seine Ducati Desmosedici sitzen
Foto: Gold & Goose
Marc Marquez wird in Mugello wieder auf seine Ducati Desmosedici sitzen
© Gold & Goose

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Ducati-Pilot Marc Marquez hatte sich bei einem heftigen Abflug im MotoGP-Sprint in Le Mans den fünften Mittelfußknochen rechts gebrochen. Danach wurde beim Champion eine Doppeloperation vorgenommen. Neben der Stabilisierung der Fraktur in seinem Fuß, wurde zugleich ein geplanter chirurgischer Eingriff an seiner Schulter durchgeführt. Die Ärzte entfernten zwei Schrauben und ein Knochenfragment aus einer früheren Operation, das sich verschoben hatte und den Radialnerv komprimierte.

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Nachdem Marquez das Sonntagsrennen in Le Mans und seinen Heim-GP in Barcelona verpasste, wird er bereits am kommenden Wochenende in Mugello sein Comeback geben – das teilte das Ducati-Lenovo-Team am Dienstag mit. «Nach einer positiven medizinischen Untersuchung wird Marc Marquez morgen nach Mugello reisen. Am Donnerstag steht eine abschließende Untersuchung vor Ort auf dem Programm, um die Rennfreigabe für den Grand Prix von Italien zu erhalten», hieß es in einem kurzen Statement.

Ducati-Lenovo-Teammanager Davide Tardozzi betonte zuletzt, dass es in erster Linie darum ginge, dass MM93 in gutem Zustand zurückkehrt. «Dann werden wir Rennen für Rennen die Zukunft angehen», stellte Tardozzi klar. In der WM-Tabelle liegt Marquez derzeit mit 57 Punkten auf Rang 9. Auf Leader Marco Bezzecchi (Aprilia) hat er bereits 85 Zähler Rückstand. Eine erfolgreiche Titelverteidigung ist mittlerweile in weite Ferne gerückt.

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Der Große Preis von Italien ist für Ducati ein wichtiger Heim-GP und es werden viele Fans der Marke aus Borgo Panigale an der Rennstrecke in Mugello sein. Letztes Jahr konnte Marc Marquez sowohl den Sprint am Samstag als auch den Grand Prix am Sonntag gewinnen.

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