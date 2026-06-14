Charles Leclerc (Ferrari): «Habe nichts zum heutigen Erfolg beigetragen»

Lange war Charles Leclerc im siebten Saisonlauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya auf Punktekurs, doch am Ende stand der Monegasse, der schon beim vorangegangenen Kräftemessen in seiner Heimat Monte Carlo eine bittere Pille hatte schlucken müssen, mit leeren Händen da. Der späte Ausfall, der aufgrund eines technischen Problems erfolgte, war besonders bitter.

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Denn sein Teamkollege Lewis Hamilton feierte seinen ersten Sieg mit den Roten, und zeigte damit, was möglich gewesen wäre. Leclerc beteuerte nach dem Ausfall, der spät erfolgte, weshalb er noch als Fünfzehnter gewertet wurde: «Ich habe heute nichts zum Erfolg beigetragen, das haben sich Lewis und das Team ganz alleine erkämpft.»

Charles Leclerc: «Das war mein Fehler»

Der 28-Jährige aus Monte Carlo hatte von Anfang an kein leichtes Spiel, denn am Vortag hatte er sich mit einem Crash im Qualifying selbst eine schwierige Ausgangslage verschafft. Er musste von Startplatz 10 losfahren und kämpfte sich auf den sechsten Platz vor. Doch vier Runden vor dem Fallen der Zielflagge versagte erst sein Brake-by-Wire-System aus, dann auch noch die Servolenkung. «Das war's dann», seufzte der Ferrari-Star.

Und mit Blick auf seinen kostspieligen Fehler im Qualifying tags zuvor gestand Leclerc gewohnt selbstkritisch: «Ich wünschte, ich wäre etwas näher dran gewesen, aber das war ich nicht und das war mein Fehler.» Über den Erfolg seines Teamkollegen sagte er: «Riesengratulation an Lewis, der nun schon eine ganze Weile drauf und dran war, diesen Erfolg zu feiern. Er war einfach unglaublich! Und auch das Team verdient eine Gratulation, denn es hat mit den Upgrades richtig Gas gegeben. Ich bin einfach nur unglaublich enttäuscht von mir selbst.»

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