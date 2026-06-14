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F1-Weltmeister Lando Norris: «Lewis Hamilton hätte auf jeden Fall gewonnen»

Lando Norris durfte sich in Barcelona über einen Podestplatz freuen – dieser kam auch dank des Ausfalls von WM-Leader Kimi Antonellis zustande. Der Formel-1-Champion macht sich deshalb nichts vor.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris freute sich über den Barcelona-Podestplatz
Lando Norris freute sich über den Barcelona-Podestplatz
Foto: Rew / XPB Images
Lando Norris freute sich über den Barcelona-Podestplatz
© Rew / XPB Images

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Dass Lando Norris im GP von Barcelona-Catalunya auf dem Podest landen würde, war lange unwahrscheinlich. Schliesslich waren noch in der 61 Runde der spätere Sieger Lewis Hamilton und die beiden Mercedes-Fahrer Kimi Antonelli und George Russell vor ihm unterwegs. Und der Formel-1-Weltmeister hatte keine Chance, das Trio unter Druck zu setzen.

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Allerdings fiel WM-Leader Antonelli wenige Runden vor Schluss aus – und Norris war damit der lachende Dritte. Nach dem Fallen der Zielflagge fasste er deshalb: «Kimi hatte Pech, aber so ist das Leben in dieser Saison nun einmal. Ich bin natürlich happy, dass ich in der Lage war, die Chance zu nutzen, die sich ergab. Wir haben uns diese Position aus eigener Kraft erkämpft. Und mein Tempo war gut genug für den vierten Platz. Deshalb war das ein guter Tag für uns, das waren wichtige Punkte, die ich holen konnte, damit bin ich glücklich.»

Anerkennung für Ferrari

Gleichzeitig stellte der Brite klar: «Mir fehlte das Tempo, um mit den Jungs vor mir zu kämpfen. Und wir müssen noch viel verbessern, wie das Rennen gezeigt hat. Denn wir sind nicht einmal annähernd da, wo wir sein wollen. Wir konnten uns verbessern, aber Ferrari hatte hier viele Upgrades dabei und diese haben gut funktioniert, sie haben einen grösseren Schritt nach vorne gemacht. Das müssen wir anerkennen. Wir müssen uns eingestehen, dass einfach weiter Gas geben und so weitermachen müssen, und ich bin mir sicher, dass wir bald da sein werden, wo wir sein wollen.»

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Im Artikel erwähnt

Derzeit fehle noch «ein bisschen von allem», erklärte Norris auf die Frage, was zum Sieg fehle. «Ich denke, wir machen einen guten Job, aber wir müssen auch anerkennen, dass die anderen besser gearbeitet haben. Gratulation an Lewis, es ist schön, ihn wieder ganz oben auf dem Podest zu sehen. Für mich war es ein hartes Rennen, ich gab mein Bestes, um mit den Jungs vor mir mitzuhalten, aber sie waren einfach zu schnell. Lewis hat heute dominiert, ich glaube, er hätte das Rennen auf jeden Fall gewonnen, egal, was passiert.»

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66

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1:20,122

25

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George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

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18

03

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

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15

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Max Verstappen

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Max Verstappen

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3

66

+40,497

1:20,230

12

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81

66

+58,661

1:20,835

10

06

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Isack Hadjar

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Isack Hadjar

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6

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8

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Pierre Gasly

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Pierre Gasly

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10

65

+1 Runde

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6

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Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

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BWT Alpine Formula One Team

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Liam Lawson

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