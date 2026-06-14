Bescheidener Sieger: Albert Arenas (Yamaha) redet seine Leistungen klein

In Misano war Albert Arenas einmal mehr der konstanteste Supersport-Pilot. Der Spanier im Yamaha-Team des Tessiners Andrea Quadranti holte in der Superpole den zweiten Startplatz und stand somit zum fünften Mal in Folge in der ersten Reihe. Platz 2 im ersten Lauf und der souverän herausgefahrene Sieg im zweiten Rennen waren die Podestplätze zehn und elf in diesem Jahr.

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Die Konsequenz dieser Konstanz: Der frühere GP-Pilot führt die Gesamtwertung mit 256 Punkten vor Valentin Debise mit 195 Punkten an – dabei hat der ZX Moto-Pilot bereits sechs Siege eingefahren, Arenas nur drei.

Angesichts seines Vorsprungs von satten 56 Punkten könnte Arenas sogar das Meeting in Donington Park auslassen und wäre immer noch WM-Führender. So könnte der Spanier die Sommerpause bis Magny-Cours Anfang September verlängern.

«Auf keinen Fall – ich freue mich schon auf Donington! Ich mag die Piste dort und letztlich ist es mein Job», sagte der Moto3-Weltmeister von 2020. «Es ist lange her, dass ich in dieser Situation war. Für mich fühlt es sich seltsam an, wenn ich an den WM-Titel denke. Aber ich habe diese Siegermentalität und möchte Rennen gewinnen. Noch wichtiger ist aber, dass ich auf diesem Level Spaß habe. Ich kenne meinen Speed und mein Potenzial. Dass ich beides momentan ausschöpfen kann, macht mich stolz.»

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Tatsächlich präsentierte sich der 29-Jährige beim siebten Saisonmeeting in bestechender Form. Wie der Yamaha-Pilot im zweiten Rennen in den ersten Runden seinen Konkurrenten davonzog, war zum Zungeschnalzen.

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«Das Rennen am Samstag hat Spaß gemacht, am Sonntag habe ich nur meinen Job erledigt», spielt Arenas seine Leistung herunter. «Mein Plan hat funktioniert und wir holten den Sieg. Meine Pace war etwas höher als im ersten Lauf, was es den anderen schwer machte, mich einzuholen. Ich denke weiterhin nicht an den Titel, sondern versuche, unser Potenzial zu maximieren. Die Ergebnisse kommen von allein, wenn man sich auf die Rennen fokussiert. Um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, braucht man Siege und konstante Ergebnisse.»