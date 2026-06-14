Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Supersport-WM

  6. /

  7. News

Werbung

Bescheidener Sieger: Albert Arenas (Yamaha) redet seine Leistungen klein

Beim Meeting auf dem Misano World Circuit hat Albert Arenas einen großen Schritt in Richtung Gewinn der Supersport-WM 2026 gemacht. Darüber nachdenken möchte der Yamaha-Pilot aber nicht.

Kay Hettich

Von

Supersport-WM

Die Sektdusche beherrscht Arenas perfekt
Die Sektdusche beherrscht Arenas perfekt
Foto: Gold & Goose
Die Sektdusche beherrscht Arenas perfekt
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

In Misano war Albert Arenas einmal mehr der konstanteste Supersport-Pilot. Der Spanier im Yamaha-Team des Tessiners Andrea Quadranti holte in der Superpole den zweiten Startplatz und stand somit zum fünften Mal in Folge in der ersten Reihe. Platz 2 im ersten Lauf und der souverän herausgefahrene Sieg im zweiten Rennen waren die Podestplätze zehn und elf in diesem Jahr.

Werbung

Werbung

Die Konsequenz dieser Konstanz: Der frühere GP-Pilot führt die Gesamtwertung mit 256 Punkten vor Valentin Debise mit 195 Punkten an – dabei hat der ZX Moto-Pilot bereits sechs Siege eingefahren, Arenas nur drei.

Angesichts seines Vorsprungs von satten 56 Punkten könnte Arenas sogar das Meeting in Donington Park auslassen und wäre immer noch WM-Führender. So könnte der Spanier die Sommerpause bis Magny-Cours Anfang September verlängern.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Auf keinen Fall – ich freue mich schon auf Donington! Ich mag die Piste dort und letztlich ist es mein Job», sagte der Moto3-Weltmeister von 2020. «Es ist lange her, dass ich in dieser Situation war. Für mich fühlt es sich seltsam an, wenn ich an den WM-Titel denke. Aber ich habe diese Siegermentalität und möchte Rennen gewinnen. Noch wichtiger ist aber, dass ich auf diesem Level Spaß habe. Ich kenne meinen Speed und mein Potenzial. Dass ich beides momentan ausschöpfen kann, macht mich stolz.»

Werbung

Werbung

Tatsächlich präsentierte sich der 29-Jährige beim siebten Saisonmeeting in bestechender Form. Wie der Yamaha-Pilot im zweiten Rennen in den ersten Runden seinen Konkurrenten davonzog, war zum Zungeschnalzen.

«Das Rennen am Samstag hat Spaß gemacht, am Sonntag habe ich nur meinen Job erledigt», spielt Arenas seine Leistung herunter. «Mein Plan hat funktioniert und wir holten den Sieg. Meine Pace war etwas höher als im ersten Lauf, was es den anderen schwer machte, mich einzuholen. Ich denke weiterhin nicht an den Titel, sondern versuche, unser Potenzial zu maximieren. Die Ergebnisse kommen von allein, wenn man sich auf die Rennen fokussiert. Um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen, braucht man Siege und konstante Ergebnisse.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Warm-up

  4. Rennen

  5. Startaufstellung

  6. Warm-up

  7. Superpole

  8. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Albert Arenas

Albert Arenas

AS Racing Team

Albert Arenas

Albert Arenas

75

18

29:29,899

1:37,563

25

02

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

PTR Triumph Factory Racing

Tom Booth-Amos

Tom Booth-Amos

69

18

+1,976

1:37,636

20

03

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

AS Racing Team

Aldi Satya Mahendra

Aldi Satya Mahendra

57

18

+3,160

1:37,518

16

04

Jaume Masiá

Jaume Masiá

Orelac Racing VerdNatura

Jaume Masiá

Jaume Masiá

5

18

+5,167

1:37,819

13

05

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

Kawasaki WorldSSP Team

Jeremy Alcoba

Jeremy Alcoba

52

18

+8,513

1:37,793

11

06

Mattia Casadei

Mattia Casadei

D34G WorldSSP Racing Team

Mattia Casadei

Mattia Casadei

40

18

+8,559

1:37,850

10

07

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

WRP Racing

Matteo Ferrari

Matteo Ferrari

11

18

+8,740

1:37,843

9

08

Filippo Farioli

Filippo Farioli

VFT Racing Yamaha

Filippo Farioli

Filippo Farioli

7

18

+9,745

1:37,925

8

09

Valentin Debise

Valentin Debise

ZXMOTO Factory Evan Bros Racing

Valentin Debise

Valentin Debise

53

18

+10,000

1:37,897

7

10

Can Öncü

Can Öncü

Pata Yamaha Ten Kate Racing

Can Öncü

Can Öncü

61

18

+10,240

1:37,773

6

Events

Alle Supersport-WM Events

  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  3. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien