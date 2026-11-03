Das Rätsel Racing-Raritäten: Silber, aber kein Pfeil, und immer im Schatten

Wer ist das? Wo und wann wurde das Foto aufgenommen?

Wer ist das? Wo und wann wurde das Foto aufgenommen?

Meist aus dem Archiv unserer Foto-Partner XPB und Grand Prix Photo stellen wir jede Woche ab Dienstag ein kleines Stück Motorsport-Historie vor. Sagen Sie uns, wer zu erkennen ist (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und rätseln Sie um die Ehre mit – zu gewinnen gibt es nichts. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist Sonntag der laufenden Woche, um 24.00 Uhr.

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Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die im Rahmen des Rätsels übermittelten Daten werden ausschliesslich zur Durchführung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Unser Wegweiser fürs neue Rätsel: Silber konnte hier in der Formel 1 nicht glänzen, und der Fahrer stand zeitlebens im Schatten.

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Unsere Vorgabe beim letzten Mal: Ein Fahrer von gestern in einem Auto von vorgestern, beklatscht vor wenigen Jahren. Zu sehen ist der langjährige IndyCar- und Sportwagenfahrer Adrián Fernández (63) im BRM P153 seines unvergessenen Landsmannes Pedro Rodríguez, im Rahmen des Mexiko-GP 2022. Fernández hat dieses Auto übrigens gekauft.

Thema der Woche Weltmeister Kimi Antonelli: Rekordbrecher, Herzensbrecher, Tifosi-Traum Mit Platz 3 beim Mexiko-GP hat sich Kimi Antonelli zum jüngsten der nunmehr 36 Formel-1-Weltmeister gemacht. Der 20-jährige Italiener ist auf Rekordjagd. Die Tifosi träumen von Antonelli im Ferrari. Weiterlesen TV-Programm Live Sao Paulo: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 06.11.2026 - 16:15

Adrián Fernández im BRM P153 des unvergessenen Landsmannes Pedro Rodríguez Foto: Grand Prix Photo Adrián Fernández im BRM P153 des unvergessenen Landsmannes Pedro Rodríguez © Grand Prix Photo

José Adrián Fernández Mier wurde am 20. April 1963 in Mexiko-Stadt geboren. Seine ersten Rennerfahrungen – als Achtjähriger auf einer Motocross-Maschine.

Adrián arbeitete sich die Rennleiter hoch: Formel V in Mexiko, zweifacher Meister, Formel Ford in Europa, dann Formel 3 in Mexiko (Meister 1991), Wechseln in die USA, wo er ab 1993 im IndyCar-Sport antrat.

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1996 gewann er in Toronto sein erstes IndyCar-Rennen (zehn weiter sollten folgen), im Jahr 2000 wurde er Gesamtzweiter hinter dem Brasilianer Gil de Ferran.

Fernández wechselte in den Langstreckensport und wurde 2009 Meister in den American Le Mans Series.

Später wurde der Mittel-Amerikaner Rennstallbesitzer, er arbeitete als Manager von Sergio Pérez zu Beginn der GP-Karriere von «Checo», und er kaufte 2024 obigen BRM von einem privaten Sammler. Es handelt sich um jenes Rennauto, das Pedro Rodríguez 1970 beim Belgien-GP zum Sieg steuerte.

2016 wurde José Adrián Fernández Mier im Autódromo Hermanos Rodríguez geehrt, indem Kurve 12 nach ihm genannt wurde.

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