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Formel-1-Routinier Esteban Ocon betont: «Das habe ich nicht verdient»

Das Haas-Team hat bestätigt, was sich lange abgezeichnet hat. Esteban Ocon wird den US-Rennstall nach der laufenden Saison verlassen. In Austin sprach er über seine Zukunft und seinen Nachfolger.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Esteban Ocon ist überzeugt: Er hat es verdient, in der Formel 1 zu fahren
Esteban Ocon ist überzeugt: Er hat es verdient, in der Formel 1 zu fahren
Foto: Rew / XPB Images
Esteban Ocon ist überzeugt: Er hat es verdient, in der Formel 1 zu fahren
© Rew / XPB Images

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Für Esteban Ocon geht in diesem Jahr ein Karriere-Kapitel zu Ende, wie sein Haas-Team am letzten Tag des vergangenen Monats bestätigt hat, trennen sich die Wege des Franzosen und des US-Rennstalls, der mittlerweile auch schon die Verpflichtung von Formel-2-Spitzenreiter Rafael Camara bestätigt hat. Der 21-jährige Brasilianer hatte sich bei einem Test in Portimão für das Cockpit empfohlen.

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Ocon betonte in Singapur bereits, dass er nicht beabsichtige, die Formel 1 zu verlassen. Und in Austin legte der 197-fache GP-Teilnehmer nach: «Ich habe es verdient, in der Formel 1 zu sein. Es gibt viele Umstände, weshalb ich im nächsten Jahr nicht mehr in diesem Team sein werde, aber sie haben nichts mit meiner Leistung zu tun.»

Spielte er damit auf den Umstand an, dass Camara aus der Nachwuchsschmiede von Haas-Motorenpartner Ferrari kommt und dank der Unterstützung von Carlos Slim Domits «Escuderia Telmex» eine satte Mitgift mitbringt? «Dazu kann ich nichts sagen. Aber was ich weiss, ist, dass Rafa eine Chance in der Formel 1 verdient hat. Er hat in den Nachwuchsformeln gezeigt, wie gut er ist.»

Im Artikel erwähnt

«Gleichzeitig habe ich es aber auch nicht verdient, aus der Formel 1 zu fliegen», fügte der 30-Jährige an. Er verwies auf seine Leistungen: «Ich habe auch alles gewonnen, in jeder Kategorie, in der ich war, im Kart, in der Formel Renault, in der Formel 3, der GP3 und in der Formel 1. Und deshalb glaube ich, dass dies nicht mein letztes Jahr in der Formel 1 sein wird», fügte Ocon.

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