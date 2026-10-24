CF Moto in der Superbike-WM: Weshalb noch kein Fahrer engagiert wurde

2027 feiern die Superbike- und Supersport-WM Premiere in China: Zum Saisonabschluss Ende Oktober wird in der Millionenmetropole Shanghai gefahren. Spätestens dann will CF Moto in der Startaufstellung stehen und als erste chinesische Marke in der höchsten Klasse der seriennahen Motorrad-Weltmeisterschaft antreten .

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Bilder der CF Moto V4 SR-RR machen seit Monaten die Runde, für Schlagzeilen sorgte das Motorrad bei einem Highspeedversuch, bei dem sie mit 315,82 km/h gemessen wurde – das sind Werte einer Ducati Panigale V4R! Anfang November wird das 2027er-Modell auf der größten europäischen Motorradmesse EICMA in Mailand vorgestellt, es kommt in zwei Versionen.

Organisatorisch ist CF Moto so aufgestellt, dass sich deren europäisches Forschungs- und Entwicklungszentrum in Rimini/Italien um die Technik der zukünftigen Rennmaschine kümmert. Für die Abwicklungen im Rennsport sorgt Jorge «Aspar» Martinez, der bereits in der Moto2- und Moto3-WM als Partner von CF Moto auftritt.

Aspar muss in den kommenden Wochen eine Grundsatzentscheidung treffen: Verbündet er sich für den Einstieg in die Superbike-WM mit einem bestehenden Team oder stellt er selbst eines auf die Beine? Gespräche mit den Teams Go Eleven und AS haben zu nichts geführt, die Situation mit Marc VDS ist unklar. CF Moto wird als Werksteam auftreten, Marc VDS will aber mit dem Namen und Motorraddesign das Vermächtnis des im Juli 2026 verstorbenen Marc van der Straten bewahren. Was ebenfalls gegen ein Bündnis mit einem bestehenden Team spricht: Dann müsste Martinez etwas von seinem Stück des Kuchens abgeben.

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SPEEDWEEK.com traf sich mit Aspar beim SBK-Finale in Jerez und ließ sich auf den neuesten Stand bringen. Lesen Sie Teil 2 von 3 des großen Exklusiv-Interviews.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Thomas Kuttruf Weiterlesen

Jorge, bist du an der Auswahl der Fahrer von CF Moto für die Superbike-WM beteiligt? CF Moto ist noch nicht offiziell in der Meisterschaft vertreten. Wenn es so weit ist, werde ich Entscheidungen über die Fahrer und Struktur von CF Moto treffen. Hoffentlich kommt dieser Zeitpunkt bald, aber wir sind noch nicht in dieser Phase.

Wird es ein Aspar-Team in dieser Meisterschaft geben? Das könnte in Zukunft der Fall sein.

In Zukunft? Die Saison ist gerade zu Ende gegangen – die Zukunft ist im Februar. Für Februar ist das unmöglich. Ich weiß nicht, ob wir es bis Ende nächsten Jahres schaffen können, es gibt noch keinen festen Termin.

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Vor 20 Jahren: Jorge Martinez (li.) mit Alvaro Bautista Foto: gold & goose Vor 20 Jahren: Jorge Martinez (li.) mit Alvaro Bautista © gold & goose

Ich nenne dir einen Namen, der in aller Munde ist, wenn es um CF Moto geht: Alvaro Bautista. Ein ehemaliger Fahrer von dir in der 125er- und 250er-WM. Viele Fahrer haben mich wegen einer Stelle als Testfahrer angerufen, sogar welche aus anderen Klassen, aber wir sind noch nicht in dieser Phase. Wir warten darauf, dass die Struktur, das Testteam und ein geeigneter Arbeitsplan stehen. Es macht keinen Sinn, jetzt einen Fahrer unter Vertrag zu nehmen, wenn noch nicht alles vorbereitet ist.

Gibt es einen Unterschied zwischen einem Test- und Entwicklungsfahrer? Ja, der Unterschied ist groß. Der Entwicklungsfahrer arbeitet mit einem Motorrad, das noch nicht fertig ist, und hilft dabei, es weiterzuentwickeln, zum Beispiel, bis es zwei Sekunden vom Ziel entfernt ist. Wenn das Motorrad schon nah dran ist, braucht man einen Testfahrer, der viel technischere und präzisere Ergebnisse und Daten liefern kann, um diese letzte Sekunde oder eineinhalb Sekunden zu finden – das ist das Schwierigste. In der ersten Phase kann uns – sozusagen – jeder Fahrer helfen. Später werden wir spezialisiertere Fahrer brauchen.

Das ist so ähnlich wie bei KTM mit Dani Pedrosa? Pedrosa eignet sich für diese Endphase, wenn das Motorrad bereits weitgehend ausgereift ist. Er ist ein Perfektionist und technisch gesehen wahrscheinlich einer der besten Testfahrer, die es gibt. Während seiner Zeit in der 125er- und 250er-Klasse habe ich ihn wegen seiner Größe und seines Gewichts kritisiert, weil er dadurch im Vorteil war. Als er in die MotoGP kam, habe ich meinen Hut vor ihm gezogen. Was früher ein Vorteil sein konnte, hat sich gegen ihn gewendet, und dennoch hat er bewiesen, dass er ein Fahrer der Spitzenklasse ist.

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