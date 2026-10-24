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Sprint-Aus nach zwei Runden: Was ist mit Francesco Bagnaia los?

Nach zwei Runden gab Francesco Bagnaia den MotoGP-Sprint auf Phillip Island auf. Der Ducati-Pilot spricht über eine falsche Reifenwahl im Qualifying und wenig Hoffnung für den Sonntag.

MotoGP

Francesco Bagnaias Leidensweg setzt sich fort
Francesco Bagnaias Leidensweg setzt sich fort
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaias Leidensweg setzt sich fort
© Gold & Goose

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Das MotoGP-Wochenende auf Phillip Island entwickelt sich für Francesco Bagnaia zur nächsten Enttäuschung. Von Startplatz 16 aus nahm der Ducati-Werkspilot den Sprint in Angriff und beendete die erste Runde auf Position 14. Einen Umlauf später bog er in die Boxengasse ab. Erneut blieb der Italiener ohne Punkte.

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Falsche Reifenwahl im Qualifying verhinderte bessere Startposition

Schon am Morgen hatte Bagnaia einen Rückschlag hinnehmen müssen. Im nassen Qualifying verpasste er den Einzug ins Q2. «Wir haben beim Hinterreifen die falsche Wahl getroffen», räumte er ein.

Auch die Entscheidung, das gesamte Q1 mit einem Reifen zu bestreiten, erwies sich als falsch. Seine Möglichkeiten schätzte Bagnaia dennoch begrenzt ein: Selbst bei einem Einzug ins Q2 wäre nach seiner Einschätzung maximal Startplatz 11 möglich gewesen.

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Willkommen auf Phillip Island
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Marc Márquez
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Fans
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Aprilia
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Brad Binder
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Diogo Moreira
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Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
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Ai Ogura
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Pecco Bagnaia
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Pedro Acosta
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Brad Binder
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Jorge Martin
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Johann Zarco
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Marco Bezzecchi
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Start des Sprint-Rennens
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Alex Márquez
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Jack Miller
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Sprint-Rennen
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Marco Bezzecchi
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Jorge Martin und Marc Márquez
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Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
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Sprint-Sieger Marc Márquez
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Alex Márquez
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Willkommen auf Phillip Island
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Nur zwei Runden: Warum endete das Rennen für Bagnaia so zeitig?

Warum er den Sprint bereits nach zwei Runden aufgab, erklärte Bagnaia anschließend nicht eindeutig. Auf die Frage, ob das ausschlaggebende Problem von Beginn an bestanden habe, ging er nicht konkret ein. Stattdessen verwies er auf die schwierigen Bedingungen und fehlenden Grip. «Die ersten Runden waren wegen des starken Windes und der kalten Temperaturen schwierig», schilderte der Ducati-Pilot. Ob ein technisches Problem oder andere Schwierigkeiten zur Aufgabe führten, blieb offen.

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Es war nicht das erste Mal in diesem Monat, dass Bagnaia einen Sprint vorzeitig an der Box beendete. In Motegi hatte er in der letzten Runde aufgegeben, nachdem die Vibrationen am stark beschädigten weichen Hinterreifen immer heftiger geworden waren. Einen vergleichbaren Grund für den Rückzug in Australien bestätigte er jedoch nicht.

Auch für das Rennen am Sonntag verbreitete Bagnaia wenig Zuversicht. «Wir haben nicht viel mehr Potenzial, als auf den Plätzen 9 bis 12 ins Ziel zu kommen», erklärte der Italiener. Besonders für die Anfangsphase erwartet er erneut Schwierigkeiten mit dem Grip – «wegen des starken Windes und der kühlen Temperaturen», wie er betonte.

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