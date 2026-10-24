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Verhandlungen mit Red Bull Racing? Russell reagiert auf Horner-Aussagen

Der frühere Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner offenbart in seiner Biografie, dass er mit George Russell über eine Verpflichtung für 2025 gesprochen hat. Das sagt der Mercedes-Star dazu.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

George Russell stellt klar: Er wollte Mercedes 2025 nicht verlassen
George Russell stellt klar: Er wollte Mercedes 2025 nicht verlassen
Foto: Batchelor / XPB Images
George Russell stellt klar: Er wollte Mercedes 2025 nicht verlassen
© Batchelor / XPB Images

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Im Fahrerlager ist Christian Horner nur noch sporadisch anzutreffen, seit seiner Entlassung bei Red Bull Racing sorgt der Brite aber immer wieder für Gesprächsstoff. Sei es, weil ihm immer wieder ein Comeback nachgesagt wird – dabei werden verschiedene Teams genannt – oder durch die kürzlich veröffentlichte Biografie «Drive», in der der frühere Teamchef und Geschäftsführer von seiner Zeit in der Königsklasse berichtet.

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Dabei fällt auch George Russells Name: Gemäss Horner habe dessen Management im vergangenen Jahr in Silverstone über einen möglichen Team-Wechsel des 28-Jährigen von Mercedes zu Red Bull Racing verhandelt. Dies, weil Horner es leid war, die offenen Abwerbungsversuche von Mercedes-Teamchef und -Geschäftsführer Toto Wolff für Superstar Max Verstappen mitansehen zu müssen. Kurz nach dem Heimspiel der beiden Formel-1-Rennställe stand Horner nicht mehr an der Spitze von Red Bull Racing, er war entlassen worden.

In Austin wurde Russell von den Kollegen von «Bein Sports Asia» auf die Aussagen von Horner angesprochen und gefragt, ob er überhaupt Kenntnis von den Gesprächen gehabt habe und ob ein Wechsel des Arbeitgebers überhaupt ernsthaft erwogen wurde. «Das war ehrlich gesagt überhaupt nichts Ernstes», stellte der Sternfahrer klar.

«Ich hatte gar keine Absicht, für irgendein anderes Team als Mercedes zu fahren, und natürlich wurde zwischen Toto und Christian immer wieder ein bisschen Unruhe gestiftet. Jeder hat versucht, den Anderen aus der Fassung zu bringen, das war also alles eher ein taktisches Manöver», verwies Russell daraufhin auf die Rivalität der beiden Teamchefs.

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