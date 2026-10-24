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Binder (KTM) nach Traumstart und Rang 6: «Jack hat ein langsames Motorrad»

KTM-Werksfahrer Brad Binder fand am Sprint-Samstag zu einer alten Tugend zurück: Der Routinier zeigte auf Phillip Island einen effektiven MotoGP-Katapultstart und ließ auch danach nicht locker.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Platz 6: Erfolgserlebnis für Brad Binder
Platz 6: Erfolgserlebnis für Brad Binder
Foto: Gold and Goose
Platz 6: Erfolgserlebnis für Brad Binder
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Brad Binder erlebte ein versöhnliches Ende eines lange wenig aussichtsreichen MotoGP-Arbeitstages. Denn dem Frust vom Vortag, als der Südafrikaner nur knapp den Einzug ins Q2 verpasste, folgte dieselbe Enttäuschung auf nasser Piste – und das, obwohl Binder kurz vor der Flagge des Q2 noch mit der Bestzeit geführt wurde. Doch es wurde nur Rang 3 – und damit Startplatz 13.

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Was unter normalen Umständen eine enorme Verbesserung ausschließt. Doch normal war und ist Phillip Island auch 2026 nicht. Der Red Bull-Athlet brillierte mit einem außergewöhnlichen Start, gekrönt von einem fehlerfreien Einfädeln in Kurve. So hatte die Nummer 33 nicht weniger als sechs Positionen gut gemacht.

Willkommen auf Phillip Island
Willkommen auf Phillip Island
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Aprilia
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Diogo Moreira
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Jorge Martin
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Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
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Ai Ogura
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Pecco Bagnaia
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Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Jorge Martin
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Johann Zarco
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Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Start des Sprint-Rennens
Start des Sprint-Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
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Jack Miller
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Sprint-Rennen
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
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Jorge Martin und Marc Márquez
Jorge Martin und Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
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Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
Alex Márquez, Marc Márquez, Fabio Di Giannantonio
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Sprint-Sieger Marc Márquez
Sprint-Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen auf Phillip Island
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Entsprechend die Frage 1 im anschließenden Mediengespräch – was war das für ein Start? Binder spielte die Aktion mit einem breiten Grinsen herunter: «Ja, der Start war sehr gut, aber ich war auch in den ersten Passagen im richtigen Augenblick an der richtigen Stelle. Die Jungs haben es sich in Kurve 4 selbst etwas schwer gemacht. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück.»

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Dann ging es wieder eine Position zurück, denn Marco Bezzecchi, einen jener Piloten, den Binders RC16 beim Start aufgefressen hatte, war in den schnellen Passagen deutlich schneller. Schneller war auch der Jack Miller, aber nur in den Kurven. Binder lief auf den Aussie auf, es entwickelte sich ein interessantes Duell mit dem besseren Ausgang für Binder. Der nächstjährige BMW-Superbike-Werksfahrer hatte im Nachgang so etwas wie Mitleid mit Miller, den er auch 2027 wieder um sich herumhaben wird. «Jack war auf einer Mission, in den Kurven hat er es richtig fliegen lassen, nur leider hat er halt so ein langsames Motorrad.»

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Vier Runden vor Ende des 13-Runden-Sprints wurden beide Piloten noch vom eiligen Aprilia-Piloten Ogura abgefangen. Da der Japaner mit zu geringem Reifenluftdruck unterwegs war, wurde die Zieldurchfahrt von Brad Binder an siebter Stelle mit Rang 6 bewertet. Damit waren die Österreicher mit zwei Rennern in den Punkten und an diesem Tag zweite Kraft. Brad Binder profitierte auch vom krankheitsbedingten Aus von Honda-Racer Luca Marini. In der WM-Tabelle schloss Binder als 13. zum Italiener auf.

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