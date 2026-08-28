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Formel-1-Champion Lando Norris: Dreiteilige Doku auf Amazon Prime Video

Dass F1-Dokumentationen bei den TV-Zuschauern ankommen, hat Netflix mit «Drive to Survive» bewiesen. Deshalb gibt es für die GP-Fans bald eine Mini-Serie zu Lando Norris auf Amazon Prime zu sehen.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris offenbart in seiner Doku sein Leben abseits der Strecke
Lando Norris offenbart in seiner Doku sein Leben abseits der Strecke
Foto: Price / XPB Images
Lando Norris offenbart in seiner Doku sein Leben abseits der Strecke
© Price / XPB Images

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Die Formel 1 bietet alles, was sich ein Zuschauerherz wünschen kann: Wettkampf, Drama, grosse Gewinner und verzweifelte Verlierer – die GP-Bühne sorgt immer wieder für Unterhaltung. Das zeigt etwa die Netflix-Dokumentation «Drive to Survive», die der Vierrad-Königsklasse einen weltweiten Zuschauer-Boom beschert hat und vor allem auch beim jungen Publikum gut ankommt.

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Die Produzenten des erfolgreichen Formats, «Box to Box Films», sind auch verantwortlich für die Mini-Dokuserie über Lando Norris, die 2027 erscheinen soll. Darin wird dem Publikum Einblick in das Leben des Formel-1-Champions gewährt. Gezeigt wird dabei nicht nur dessen Arbeit auf der Strecke. Die Macher versprechen, dass die Doku mit dem Arbeitstitel «Lando» dem Publikum mehr Zugang zum Leben des McLaren-Stars gewähren als je zuvor.

Dreharbeiten laufen schon

Die dreiteilige Serie wird nicht auf Netflix, sondern beim Streaming-Anbieter «Amazon Prime Video» zu sehen sein. Der Titelkampf in diesem Jahr wird als Kulisse dienen, im Vordergrund steht aber das Geschehen neben der Piste. «Ich freue mich wirklich, dass ich diese Doku mit Amazon Prime Video machen kann», sagt der 26-Jährige. «Die Filmarbeiten laufen schon seit geraumer Zeit und sie haben mir schon viel Spass beschert.»

Im Artikel erwähnt

Die Serie begleitet Norris durch den Sommer und zeigt die Gegensätze zwischen dem Leben im Scheinwerferlicht der Königsklasse und dem Privatleben des 13-fachen GP-Siegers. «Ich teile zwar schon viel von dem, was ich so mache, aber durch die Doku erhalten die Leute mehr Einblick als je zuvor in mein Leben abseits der Pisten. Ich war sehr stark in das Ganze involviert, daher hoffe ich, dass es den Leuten Spass machen wird, mehr von dem zu sehen, was hinter den Kulissen passiert. Ich freue mich, dass die Leute es nächstes Jahr sehen können», erklärt der GP-Star.

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