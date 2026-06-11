Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Formel-1-Regeländerungen: FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem reagiert

Die F1-Verantwortlichen haben sich zusammen mit den Motorenherstellern darauf geeinigt, den Anteil an Elektro-Power schrittweise zu reduzieren –sehr zur Freude von FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem lobt die F1-Entscheidungsträger
FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem lobt die F1-Entscheidungsträger
Foto: Batchelor / XPB Images
FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem lobt die F1-Entscheidungsträger
© Batchelor / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Die neue Formel-1-Motorengeneration hat einige hitzige Diskussionen ausgelöst. Der hohe Elektro-Anteil wirkt sich auf die erforderliche Fahrweise aus – und das monieren viele GP-Stars, die ein komplexes Energie-Management umsetzen müssen, um eine konkurrenzfähige Runde zu drehen. Zu den deutlichsten Kritikern gehören etwa Weltmeister Lando Norris und Red Bull Racing-Superstar Max Verstappen.

Werbung

Werbung

Letzterer kündigte an, seinen Verbleib in der Königsklasse noch einmal gründlich zu überdenken, sollte sich nichts am Verhältnis der Elektro- und Verbrenner-Power ändern. Derzeit kommt die Formel-1-Power etwa zu gleichen Teilen von beiden Antriebsarten, in genauen Zahlen ausgedrückt waren es 53 Prozent Verbrenner-Power und 47 Prozent Elektro-Power.

Verstappen wünschte sich eine Verschiebung zu Gunsten des Verbrenners auf 60:40 im nächsten Jahr. «Das ist das Minimum», stellte der vierfache Champion klar.Die Verantwortlichen des Sports und die Motorenhersteller kamen diesem Wunsch nicht ganz nach, sie einigten sich auf eine schrittweise Veränderung, wobei 2027 der Verbrenner-Anteil auf 58 Prozent und 2028 auf die von Verstappen gewünschten 60 Prozent steigen soll. Das Ganze muss am 23. Juni vom Motorsport-Weltrat noch abgenickt werden, was eine Formalität sein sollte.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

FIa-Präsident Mohammed Ben Sulayem hat auf den Kompromiss der Motorenhersteller positiv reagiert. Der Araber sagt: «Die Formel 1 hat sich stets weiterentwickelt, um neuen Herausforderungen zu begegnen und neue Chancen zu nutzen. Diese vorgeschlagenen Änderungen spiegeln die Zusammenarbeit innerhalb des Sports wider, mit der sichergestellt werden soll, dass die Vorschriften auch weiterhin spannende Rennen, technologische Innovationen und langfristige Nachhaltigkeit fördern.»

Werbung

Werbung

«Die FIA hat die Verantwortung, die Zukunft der Formel-1-Weltmeisterschaft zu sichern, und diese Verbesserungen sind Teil dieses Engagements. Durch Zusammenarbeit werden wir die Zukunft unseres Sports gestalten und den Fans auf der ganzen Welt etwas bieten, und ich möchte den Mitarbeitern der FIA, den Teams, der Formula One Group und den Antriebsherstellern für diesen konstruktiven Ansatz danken», ergänzt der FIA-Präsident.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

90

3

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

88

4

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

75

5

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

60

6

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

58

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

43

8

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

29

9

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

26

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

26

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien