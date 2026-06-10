Racing Bulls: Erst Doppel-Erfolg, jetzt Fußball-WM-Lackierung

Die Racing Bulls meisterten das Chaosrennen von Monaco fehlerfrei, fuhren so zwei Top-Ergebnisse ein. Teamchef Alan Permane: «Ich bin extrem glücklich über diesen Sieg. Unsere Fahrer haben nicht einen einzigen Fehler gemacht. Arvid hat mit Teamplay überzeugt, Liam hat alles perfekt ausgeführt. Doppelte Punkte und zwei Karriere-Bestleistungen sind etwas, worauf wir wirklich stolz sein können.» Arvid Lindblad fuhr auf Platz 6, Liam Lawson auf Rang 5. Für Lindblad ist es das beste Ergebnis seiner Karriere. Liam Lawson holte seinen zweiten fünften Platz nach Aserbaidschan 2025. Egalisierte Bestmarke also.

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Die roten Flaggen halfen

Lindblad: «Wir hatten natürlich großes Glück mit der roten Flagge, aber wir haben es insgesamt auch gut umgesetzt. Ich bin also sehr zufrieden mit dem Rennen. Als ich das erste Safety-Car gesehen habe, dachte ich natürlich, das wäre eine gute Gelegenheit zum Reifenwechsel. Das Team hatte aber das umfassendere Bild. Und wir sind dann am Ende bei beiden Safety-Cars nicht zum Stopp gekommen. Dann kam die rote Flagge und das spielte uns in die Karten. Ich bin dem Team sehr dankbar. Was für ein Ergebnis!»

Lawson dachte, er könne nicht fahren

Bei Liam Lawson sah es erst nach einem ganz schwarzen Tag aus – doch dann kam die Wende. Bei Lawson wurde eine halbe Stunde vor Rennbeginn ein Problem am Auto festgestellt. Der Neuseeländer: «Ich habe in der Garage das Auto in einer Million Teile gesehen und dachte, ich fahre gar nicht. Ein Riesen-Job vom Team, das Problem zu fixen und uns auf die Strecke zu bekommen. Was für eine Wende!» Auch Lawson profitierte schließlich von der roten Flagge und dem Neustart. «Wir sind einfach durchgekommen. Das Auto war zwei Minuten vor der Frist fertig fürs Rennen.» Platz 5 für ihn!

Arvid Lindblad im Fußball-Sondershirt Foto: Jamie Shipston-Mourn / Red Bull Content Pool Arvid Lindblad im Fußball-Sondershirt © Jamie Shipston-Mourn / Red Bull Content Pool

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In dieser Woche geht es direkt weiter in Barcelona – und das im Zeichen der Fußball-WM. Die Weltmeisterschaft beginnt am Donnerstag in den USA, Kanada und Mexiko. Anlässlich dessen sind die Racing Bulls mit einer Sonderlackierung und besonderen fußballinspirierten Team-Kits unterwegs.

Liam Lawson im Racing Bulls FC-Shirt Foto: Jamie Shipston-Mourn / Red Bull Content Pool Liam Lawson im Racing Bulls FC-Shirt © Jamie Shipston-Mourn / Red Bull Content Pool

Die Shirts erinnern an Fußballtrikots. Vorne auf der Brust prangt ein Logo der Visa Cash App Racing Bulls, ergänzt mit einem «FC» für Football Club. Das «Vereinslogo» besteht aus zwei gekreuzten schwarz-weiß-karierten Zielflaggen, dazu drei Sterne (für die drei WM-Gastgeber-Nationen und die drei Jahre in der Formel 1 unter dem Racing Bulls-Namen).

Club-Lackierung am Heckflügel Foto: Red Bull Content Pool Club-Lackierung am Heckflügel © Red Bull Content Pool

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Das FC-Logo findet sich auch auf dem Heckflügel der Sonderlackierung für das Barcelona-Wochenende. Lindblads Engländer sind in Gruppe L und erst nächsten Mittwoch dran (erster Gegner: Kroatien), Lawsons Kiwis spielen am Dienstag in Gruppe G (erster Gegner: Iran).