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Mit Nigel Mansell-Helmdesign: So fährt Alex Albon (Williams) in Barcelona

Alex Albon fügt der Williams-Historie einige wichtige Kapitel hinzu. Er macht sich in Spanien zum Fahrer mit den meisten Grands Prix für den Traditionsrennstall und fährt mit Nigel Mansell-Helmdesign!

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Nigel Mansell und Alex Albon
Nigel Mansell und Alex Albon
Foto: Williams
Nigel Mansell und Alex Albon
© Williams

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Williams ist stolz darauf, mit dem Thai-Briten Alexander Albon eine Reihe von Meilensteinen zu setzen. In Monaco schrieb sich Alex neben der Williams-Legende Nigel Mansell in die Rekordbücher ein, nachdem er dessen Marke als Fahrer mit den meisten Starts für das Team eingestellt hatte. An diesem Wochenende in Barcelona wird er den Team-internen Rekord von 95 Rennen übertreffen, bevor er in Ungarn seinen 100. Start für Williams absolviert.

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Beim Kronjuwel des Motorsports in Monaco zog Alex mit der Williams-Legende Nigel Mansell gleich und stellte mit 95 Starts im Blau von Williams den Rekord für die meisten Rennteilnahmen für das Team ein. Alex beendete den Grand Prix von Monaco auf Platz 8, nachdem er von Platz 11 gestartet war, und fügte seiner Saisonbilanz vier Punkte hinzu.

Beim Grand Prix von Barcelona-Katalonien geht Alex zum 96. Mal für das Team an den Start – damit wird er zum Williams-Fahrer mit den meisten Grand-Prix-Starts in der glanzvollen Geschichte des Teams. Um diesen Meilenstein zu feiern, wird Alex mit einem Helm in Sonderausgabe an den Start gehen, der als Hommage an Nigel Mansell entworfen wurde. Das massgeschneiderte Helmdesign ist eine moderne Nachbildung von Mansells legendärem Helm aus dem Jahr 1992, mit dem er die Weltmeisterschaft gewann, und zollt einer wahren Legende des Sports Tribut.

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Nigel Mansell, Formel-1-Weltmeister von 1992: «Ich freue mich riesig, dass Alex diesen Meilenstein erreicht hat – das ist eine ganz besondere Leistung, die er sich redlich verdient hat. Das Engagement, das er in den letzten fünf Saisons für Williams gezeigt hat, sagt alles über ihn als Fahrer und als Mensch aus. Ich habe keinen Zweifel daran, dass er noch viele, viele weitere Rennen in den Farben von Williams bestreiten wird.»

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Alex Albon: «Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass ich öfter für dieses historische Team gefahren bin als einer der wahren Grossen dieses Sports. Nigel Mansell war für mich in meiner Jugend eine Inspiration, ein echter Kämpfer und eine Legende sowohl für Williams als auch für die Formel 1 insgesamt. Bei dieser Leistung geht es um weit mehr als nur um die Zahl selbst. Dass mein Name nun neben legendären Williams-Fahrern wie Nigel, Damon Hill und Ralf Schumacher steht, ist ein echtes Privileg und erfüllt mich mit Stolz.»

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