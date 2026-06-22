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Fan-Botschaft von Honda-Racing-Chef: «Bitte unterstützt uns weiterhin»

Honda-Racing-Chef Koji Watanabe wendet sich an die Fans von Honda und Aston Martin, bittet um Unterstützung in der anhaltenden Krise. Und er verrät: In Barcelona fand ein Krisentreffen statt.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Fernando Alonso bei seinem Heimrennen in Barcelona
Fernando Alonso bei seinem Heimrennen in Barcelona
Foto: XPB
Fernando Alonso bei seinem Heimrennen in Barcelona
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Aston Martin hatte große Hoffnungen ins neue Reglement aber der Saison 2026 gesteckt – und wurde bitter enttäuscht. Mit einem glücklichen Nachrücker-Punktegewinn in Monaco für Fernando Alonso ist das Team inzwischen zwar nicht mehr Letzter und nicht mehr punktlos. Aber dennoch ist der Saisonstart bislang maßlos enttäuschend. Ein ausschlaggebender Teil des Problems beim Team ist der Honda-Motor. Aston Martin fährt als einziges Team mit Honda-Antrieb. Honda-Racing-CEO und -Präsident Koji Watanbe richtete sich nun auf den Social-Media-Kanälen von Honda Racing F1 an die Fans.

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HRC-Präsident Koji Watanabe
HRC-Präsident Koji Watanabe
Foto: XPB
HRC-Präsident Koji Watanabe
© XPB

Watanabe sagte: «Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung. Der Start in die Saison 2026 war für uns sehr herausfordernd. Die aktuelle Position entspricht nicht unseren Erwartungen. In schwierigen Zeiten verlassen wir uns jedoch auf den Kampfgeist, der Teil der DNA von Honda und HRC ist.» Also der Marke Honda und von der Racing-Abteilung des japanischen Konzerns.

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Dann zieht er einen spannenden Vergleich: «Auch 2015 hatten wir einen schwierigen Start, aber wir sind stärker geworden, weil wir nie aufgegeben haben. Alle im Team arbeiten weiterhin hart daran, unsere Antriebseinheit für 2026 zu verbessern. Unsere Beziehung zum Aston Martin Aramco Formel-1-Team wird von Tag zu Tag enger.» 2015 kehrte Honda schon einmal in die Formel 1 zurück und hatte ebenfalls mit Problemen zu kämpfen. 2015, 2017 und 2018 nur neunte Plätze, zwischendurch Rang 6 im Jahr 2016. Danach begann mit Red Bull Racing die goldene Honda-Ära der Moderne mit einem dritten (2019) und zwei zweiten Plätzen (2020 und 2021) in der Konstrukteurswertung. Schaffen sie auch diesmal die Wende?

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Krisen-Treffen in Barcelona

Watanabe verriet, dass es am Rande des Rennens in Barcelona ein Treffen gab: «Beim jüngsten Großen Preis in Spanien hatten wir ein Teamtreffen, das uns eine großartige Gelegenheit bot, offen miteinander zu kommunizieren und unser Vertrauen zu stärken. Es hat mir auch viel Freude bereitet, direkt mit vielen Mitgliedern des Teams zu sprechen. Als ein Team werden wir weiterhin gemeinsam hart arbeiten und auf diesem starken Fundament aufbauen.»

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«Wir werden niemals aufgeben»

Und der Japaner stellt klar: «Wir werden niemals aufgeben, egal was passiert. Wir sind uns bewusst, dass die bisherigen Ergebnisse frustrierend waren, und wir teilen dieses Gefühl. Wir glauben jedoch, dass sich unsere harte Arbeit auszahlen wird, und wir werden weiter vorankommen. Bitte unterstützt uns weiterhin und kämpft gemeinsam mit uns.»

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