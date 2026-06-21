Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Jacques Villeneuve fordert: Nummer-1-Status für Ferrari-Star Lewis Hamilton

Lewis Hamilton hat mit seinem Barcelona-Sieg den Rückstand zu WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli verkürzt. Deshalb muss Ferrari den Briten auch mit aller Kraft unterstützen, findet Jacques Villeneuve.

Formel 1

Villeneuve findet: Ferrari muss sich ganz auf Lewis Hamilton konzentrieren
Villeneuve findet: Ferrari muss sich ganz auf Lewis Hamilton konzentrieren
Foto: Rew / XPB Images
Villeneuve findet: Ferrari muss sich ganz auf Lewis Hamilton konzentrieren
© Rew / XPB Images

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Es läuft richtig gut für Lewis Hamilton: Beim jüngsten Kräftemessen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya schaffte es der siebenfache Weltmeister erstmals in seiner Ferrari-Zeit, einen GP-Sieg einzufahren. In den beiden Grands Prix davor in Kanada und Monaco hatte er jeweils den zweiten Platz hinter WM-Leader Kimi Antonelli erobert.

Werbung

Werbung

Der WM-Rückstand des Ferrari-Hoffnungsträgers auf den jungen Italiener aus dem Mercedes-Team beträgt nunmehr 41 Punkte. Die Fans des Briten träumen bereits vom achten WM-Titel, und damit dieser Traum sich erfüllt, muss das Team den Barcelona-Sieger auch voll und ganz unterstützen, findet Jacques Villeneuve. Schliesslich hat Hamiltons Teamkollege Charles Leclerc zuletzt zwei Nuller hinnehmen müssen, er belegt mit 75 Punkten den vierten WM-Zwischenrang, sein Rückstand auf die Spitze beträgt bereits stattliche 81 WM-Zähler, jener auf seinen Stallgefährten 40 Punkte.

Lewis Hamilton weiss, wie man gewinnt, und er weiss, was man dazu braucht.

Jacques Villeneuve

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Der Blick auf das teaminterne WM-Duell der beiden Mercedes-Stars offenbart: Der Abstand zwischen den Sternfahrern ist grösser, Russell, der hinter Hamilton der aktuelle WM-Dritte ist, fehlen 50 Punkte auf den Teenager aus den eigenen Reihen. Dennoch hält Villeneuve in der «Sky Sports F1 Show» fest: «Mercedes ist derzeit nicht in der Position, um einem Fahrer den Vorzug zu geben. Bei Ferrari ist es anders, sie müssen sich auf Lewis konzentrieren, wenn sie die leise Chance auf den Gesamtsieg wahren wollen.»

Werbung

Werbung

Über den 106-fachen GP-Sieger sagt der Weltmeister von 1997: «Lewis weiss, wie man gewinnt, und er weiss, was man dazu braucht. Und wenn er auch nur den Hauch einer Chance wittert, wird er keine Gnade kennen. Und ich glaube, genau darin liegt sein entscheidender Vorteil. Die Entscheidung fällt also leicht, weil Charles Leclerc ziemlich weit zurückliegt.»

TV-Programm

Charles Leclercs Versäumnis

Leclerc habe es hingegen verpasst, die Zeit zu nutzen, um das Team um sich aufzubauen, ist sich Villeneuve sicher. Er betont: «Man muss bedenken, dass er nach einer durchschnittlichen Saison bei Sauber zu Ferrari kam und plötzlich diesen riesigen Megavertrag bekam – so einen Weltmeister-Vertrag –, der vielleicht zu gross und zu früh war, zu viel auf einmal.»

Und der elffache GP-Sieger fährt fort: «Er musste also nie wirklich etwas um sich herum aufbauen. Es wurde ihm einfach gegeben. Er war schnell, und das reichte völlig aus, denn die allgemeine Meinung lautete: ‚Na ja, das ist ein Auto, das sowieso keine WM gewinnen kann.‘ Man gewinnt ein paar Rennen, schlägt seinen Teamkollegen, der damals Sebastian Vettel war, und alle waren zufrieden.»

«Dann kam plötzlich Lewis ins Spiel. Letztes Jahr hatte er keine grossartige Saison, er hatte es wirklich schwer mit dem Auto und dem Team. Es braucht Zeit, so etwas um sich herum aufzubauen. Leclerc war also ganz zufrieden, neben Lewis machte er eine gute Figur. Nun ist aber der Moment gekommen, in dem Lewis aufgewacht ist, in dem er das Auto und Team zu seinem eigenen gemacht hat, und darauf war Leclerc nicht vorbereitet.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

66

1:32:28,105

1:20,122

25

02

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

66

+19,561

1:20,640

18

03

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

66

+23,719

1:20,232

15

04

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

66

+40,497

1:20,230

12

05

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

66

+58,661

1:20,835

10

06

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

65

+1 Runde

1:20,150

8

07

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

65

+1 Runde

1:21,960

6

08

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

65

+1 Runde

1:22,691

4

09

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

65

+1 Runde

1:21,914

2

10

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

65

+1 Runde

1:22,449

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  • Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM