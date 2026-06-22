Romain Dumas gewinnt Pikes Peak-Kult-Bergrennen im Ford Mustang Mach E

Der Franzose fuhr mit seinem 1420 PS starken Ford Super Mustang Mach-E eine Zeit von 8:18,202 Minuten und sicherte sich damit seinen sechsten Titel als «King of the Mountain».

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«Wieder ein Sieg am Pikes Peak. Was für ein Vergnügen, auf diesem Berg zu fahren! Eine reibungslose Fahrt ohne wirkliche Probleme. Vielen Dank an Ford Racing für dieses spannende Programm», freute sich Dumas nach seiner Triumphfahrt. Dumas fährt auf Ford-Fahrzeugen immer wieder Off-Road-Rennen und war auch bei der diesjährigen Dakar für die Marke mit dem blauen Oval-Emblem am Start.

Schachbrettflagge am Pikes Peak: Romain Dumas im Ford Mustang Mach E Foto: Dumas Schachbrettflagge am Pikes Peak: Romain Dumas im Ford Mustang Mach E © Dumas

Dumas hält weiterhin den Streckenrekord aus dem Jahr 2018, als er mit der Fabelzeit von 7.57,148 Minuten im elektrifizierten Volkswagen ID.R zum Sieg gefahren war. Dumas ist somit weiterhin der einzige Fahrer am Pikes Peak, der die Acht-Minuten-Mauer brechen konnte.

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Auf der legendären 19,99 Kilometer langen Strecke mit ihren 156 Kurven, die zum 4.302 Meter hohen Gipfel des Pikes Peak hinaufführt, klassierte sich Robin Shute mit seinem Sendycar V1 mit einer Zeit von 8.29,429 Minuten. Sein Monoposto-Rennwagen wurde von einem 850 PS starken Acht-Zylinder-Triebwerk angetrieben, welches auf Motorradbasis entwickelt wurde.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Weiterlesen

Vorjahressieger Simone Faggioli belegte auf dem Nova Proto NP01 ATM mit einer Zeit von 8.32,429 Minuten den dritten Gesamtrang.

Auf der Rundstrecke, in der Wüste und am Berg erfolgreich: Romain Dumas Foto: Dumas Auf der Rundstrecke, in der Wüste und am Berg erfolgreich: Romain Dumas © Dumas

Faggioli hatte sich die Pole-Position gesichert und gehörte wie Dumas zu den klaren Favoriten auf den Gesamtsieg. Der italienische Fahrer wurde jedoch während des Rennens durch ein technisches Problem beeinträchtigt.

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Der zweimalige Le-Mans-Gesamtsieger Romain Dumas (auf Porsche) war erst eine Woche vor Pikes Peak beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans (10. bis 14. Juni 2026) in einer Doppelrolle aktiv gewesen. Er war bei der 94. Auflage des Langstreckenklassikers bei seiner 24 Teilnahme sowohl als Fahrer als auch als Teammanager seines eigenen Rennstalls RD Limited in der LMP2-Klasse am Start gewesen und als 30. im Gesamtklassement gewertet worden.