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Fabio Di Giannantonio (4.) will ruhiger werden: «Werde zuhause Yoga machen»

Nach Platz 4 im Grand Prix in Brünn war MotoGP-Ass Fabio Di Giannantonio (VR46) selbstkritisch. In welchen Bereichen er sich verbessern will und was er zur Strafe gegen Marco Bezzecchi sagte.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

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Fabio Di Giannantonio zeigte in Brünn über das gesamte Wochenende konstant gute Leistungen. Der VR46-Pilot sicherte sich im Qualifying Startplatz 2. Im Sprint und im Grand Prix fuhr er jeweils als Vierter über die Ziellinie.

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Im Hauptrennen am Sonntag gelang «Diggia» zunächst ein guter Start – er bog hinter Pole-Setter Ai Ogura (Trackhouse Aprilia) in die erste Kurve ein. Von hinten stürmte Champion Marc Marquez (Ducati Levono) heran. Nach einigen Kurven ging dieser an Di Giannantonio vorbei. Danach bekam der Italiener Probleme und verlor einige Positionen. Am Ende der ersten Runde lag Di Giannantonio nur noch auf Rang 6.

Danach startete Di Giannantonio seine Aufholjagd. In der dritten Runde schnappte er sich den starken Rookie Diogo Moreira (LCR Honda). In Runde 13 ging er in Kurve 7 an Pedro Acosta (KTM) vorbei. Danach fuhr Di Giannantonio den vierten Platz nach Hause. Marc Marquez, Ogura und Pecco Bagnaia waren zu weit voraus, auch die schnellste Runde gegen Ende Rennens über 21 Runden half dem Römer nicht, die Top-3 zu gefährden. Obwohl er in der letzten Runde Bagnaia noch gefährlich nahekam.

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Im Artikel erwähnt

Fabio Di Giannantonio und Diogo Moreira
Fabio Di Giannantonio und Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio und Diogo Moreira
© Gold & Goose

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Di Giannantonio mit sich selbst nicht zufrieden

«Ich muss in einigen Situationen einfach besser sein», gab Di Giannantonio zu. «Ich habe in der ersten Runde einen Fehler gemacht, als mich Marc überholt hat. Ich wollte vor ihm und allen anderen sein. Ich war dann zu wenig ruhig, ging in der dritten Kurve zu früh ans Gas, worauf mir das Hinterrad weggerutscht ist. Dann erwischte ich die Kurven 4 und 5 nicht ideal und habe einige Positionen verloren. Dort habe ich mein Rennen ruiniert.»

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Zu seiner Aufholjagd meinte Di Giannantonio: «Eine Aufholjagd ist immer spektakulär und eine gute Show. Ich habe dann noch die schnellste Rennrunde erzielt, aber dafür gibt es keine Punkte. Ich muss einfach besser sein. Es war ein Wochenende, an dem ich viel gelernt habe. Bezüglich der Resultate hätte für mich mehr herausschauen können. Ich habe es nicht geschafft, jetzt kann ich zuhause darüber nachdenken.»

Willkommen zum Rennen in Brünn
Willkommen zum Rennen in Brünn
Foto: Gerhard Schiel
Paddock
Paddock
Foto: Gerhard Schiel
Die Fahrer
Die Fahrer
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gerhard Schiel
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Abkühlung
Abkühlung
Foto: Gerhard Schiel
Martin und Ogura
Martin und Ogura
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Paddock
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Foto: Gerhard Schiel
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Vor dem Start
Vor dem Start
Foto: Gold & Goose
Grid Girl
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gerhard Schiel
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Acosta
Di Giannantonio und Acosta
Foto: Gold & Goose
Verpflegung
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Foto: Gerhard Schiel
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Marc Márquez und Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Di Giannantonio und Moreira
Di Giannantonio und Moreira
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Márc Marquez
Sieger Márc Marquez
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Ai Ogura, Marc Márquez, Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Brünn
© Gerhard Schiel

«In den Hauptrennen habe ich in den ersten Runden immer etwas zu kämpfen», analysierte der 27-Jährige weiter. «Wir versuchen zu verstehen, was wir beim Motorrad dagegen tun können. Die Balance verändert sich stark von Beginn bis zum Ende des Rennens. Am Schluss bin ich viel schneller. Aber an diesem Sonntag lag es daran, weil ich nicht ruhig genug war.»

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Di Giannantonio war somit selbstkritisch. Wie lernt man, im Rennen ruhiger zu agieren? «Ich werde zuhause Yoga machen», lachte er. «Ich muss lernen, derartige Situationen besser zu managen. Mit einer cleveren Herangehensweise mit dem Bike muss ich lernen, nicht zu viel Zeit zu verlieren.»

Platz 3 in der WM-Tabelle gefestigt

Nach dem schlechten Rennwochenende in Ungarn, wo er im Grand Prix von Jorge Martin abgeschossen wurde, konnte Di Giannantonio mit zweimal Platz 4 in Brünn den dritten Platz in der WM-Tabelle festigen. Er liegt nurmehr 23 Punkte hinter dem Führenden Marco Bezzecchi (Aprilia). Seine Stärke in diesem Jahr ist die Konstanz. Während seine Rivalen immer wieder Fehler machen, sammelt «Diggia» regelmäßig wertvolle Punkte. «Zweimal Platz 4 ist gut für die Konstanz, aber hinsichtlich der Resultate nicht unbedingt großartig. Aber in einer so langen Meisterschaft, sind auch vierte Plätze wichtig – wenn man nicht Zweiter oder Erster werden kann», gab er zu verstehen. «Wir bauen darauf auf und lernen weiterhin dazu. Es war ein positives Wochenende, wir konnten viele Punkte gutmachen.»

Am Ende der Medienrunde wurde Di Giannantonio auch zur Strafe gegen Marco Bezzecchi befragt. «Meine Meinung dazu ist nicht wichtig», winkte er ab. «Ich freute mich aber über die Bilder, die ich am Sonntag morgen gesehen habe.» Damit meinte Di Giannantonio die Szene, bei der sich «Bez» beim Streckenposten für seine Aktion im Sprintrennen entschuldigte.

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Zeit

Bestzeit

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01

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

93

21

39:51,297

1:53,223

32

02

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

21

+0,421

1:53,291

29

03

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

63

21

+2,255

1:53,461

28

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

21

+2,424

1:53,122

19

05

Joan Mir

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Honda HRC Castrol

36

21

+12,810

1:53,874

11

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Fermin Aldeguer

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