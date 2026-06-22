Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Problem: Baldassarri bekommt seinen Speed nicht in Ergebnisse umgemünzt.

Das Heimrennen von Go Eleven Ducati sollte ein Highlight werden, doch in Misano lief einiges schief. Am Speed lag es nicht, dass Lorenzo Baldassarri nicht in die Nähe der Podestplätze kam.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit Platz 3 im ersten Saisonrennen meldete sich Lorenzo Baldassarri auf Phillip Island eindrucksvoll in der Superbike-WM zurück – tatsächlich fuhr der Italiener am ersten Rennwochenende mehr Punkte ein, als 2023 in der gesamten Saison mit GMT94 Yamaha.

Werbung

Werbung

Baldassarri etablierte sich anschließend als zuverlässiger Top-8-Pilot, mit Ausreißern nach oben und unten – unter anderem ein weiterer dritter Platz im Superpole-Race in Ungarn oder ein 13. Platz im Sprint in Assen. Misano vor einer Woche hätte eines der besseren Rennwochenenden werden können. Wurde es aber nicht. Nach Startplatz 5 stürzte der Italiener im ersten Lauf am Samstag vor seinen Landsleuten auf Platz 4 liegend in der fünften Kurve.

«Bis zum Qualifying lief alles gut. Es tut mir leid, dass mir vor meinem Heimpublikum im Rennen ein Fehler unterlaufen ist», bedauerte der Ducati-Pilot. «Ich habe versucht, auf das Podium zu fahren, und habe mich gut gefühlt. Ich wusste, dass ich ein gutes Tempo hatte, aber in Kurve 5, als ich geschaltet habe, ist die Front weggebrochen und ich konnte das nicht mehr retten.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Nach Platz 5 im Sprint endete der zweite Lauf für den 29-Jährigen glanzlos als 15. – obwohl er die drittschnellste Rennrunde fuhr. Zuvor hatte der Go Eleven-Pilot jedoch in Runde 4 zwanzig Sekunden verloren.

Werbung

Werbung

«Leider kam es in den ersten Runden zu einigen Berührungen, und beim Herausfahren aus der Quercia habe ich erneut einen anderen Fahrer gestreift, wodurch sich mein Stiefel öffnete. Ich hätte fast die Kontrolle verloren und musste anhalten, um ihn wieder anzuziehen. Ich bin wieder ins Rennen gegangen, aber da waren alle schon weit weg», schilderte Baldassarri seine Begegnung mit Xavi Vierge (Yamaha). «Später habe ich mein Pace gesehen und war deutlich schneller als der Drittplatzierte. Ich war auf gebrauchten Reifen sehr effizient, und das habe ich heute bestätigt. Ich nehme das Gefühl auf dem Motorrad und das Tempo, das ich auf der Strecke hatte, mit nach Hause, und darauf möchte ich aufbauen!»

Klar ist: Mit nur sechs WM-Punkten war ausgerechnet das Heimrennen für Baldassarri und sein Team eines der schlechtesten Meetings der Superbike-WM 2026. «Wir verlassen Misano mit einem bitteren Nachgeschmack», gab Balda zu. «Wir sind derzeit schnell, aber es gelingt uns nicht, die Ergebnisse nach Hause zu bringen.»

Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
Somkiat Chantra
Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
Ryan Vickers
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Superpole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

21

+27,661

1:34,297

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  3. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  4. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  5. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien