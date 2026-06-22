Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Österreich-GP im TV: Hitze-Rennen? So wird das Wetter in Spielberg

Wie wird das Wetter am Wochenende zum Formel-1-Rennen in Österreich? Wird das Spielberg-Rennen etwa zum Hitze-GP? Und wo ist der Grand Prix auf dem Red Bull Ring im TV zu sehen?

Otto Zuber

Von

Formel 1

Isack Hadjar letztes Jahr auf dem Red Bull Ring
Isack Hadjar letztes Jahr auf dem Red Bull Ring
Foto: XPB
Isack Hadjar letztes Jahr auf dem Red Bull Ring
© XPB

Empfehlungen

Werbung

TV-Programm

Werbung

Über Westeuropa hängt seit Tagen eine Hitzeglocke, die für Temperaturrekorde sorgt. Auch in der Steiermark wird es am Wochenende heiß. Der Österreich-GP 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg dürfte also zur Hitzeschlacht werden.

Werbung

Werbung

Wie wird das Wetter zur F1 in Österreich?

Temperaturen von bis zu 31 Grad im Schatten sind für das Rennwochenende an allen drei Tagen mit Formel-1-Action auf der Strecke angesagt. Am Samstag könnten leichte Wolken aufziehen, ansonsten ist derzeit Sonnenschein pur angesagt.

Wo läuft das F1-Rennen im TV?

In Österreich ist der Grand Prix in der Steiermark bei ServusTV live zu sehen. ORF 1 zeigt am späten Sonntagabend eine Wiederholung. In der Schweiz werden Qualifying und Rennen übertragen: Samstag auf SRF zwei und Sonntag auf SRF info. In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky.

Empfehlungen

Großer Preis von Österreich im TV:

Freitag, 26. Juni

04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Miami

10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Familiar ground

13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial

13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training

13.30 Beginn 1. Freies Training

15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Familiar ground

16.30 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training

16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984

16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training

17.00 Beginn 2. Freies Training

18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Kindheit

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

Werbung

Werbung

Samstag, 27. Juni

00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

01.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training

08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training

11.55 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984

12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training

12.30 Beginn 3. Freies Training

15.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994

15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying

15.40 ServusTV – Vorbericht Qualifying

15.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying

16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)

17.00 ServusTV – Qualifying Analyse

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

TV-Programm

Sonntag, 28. Juni

01.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

02.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt

03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying

09.40 Sky Sport F1 – Inside Story: 2025 Championship Showdown

11.25 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Oscar Piastri

12.40 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory

13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade

13.10 ServusTV – Vorbericht Rennen

13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte

14.45 SRF info – Beginn Übertragung Rennen

14.50 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen

14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen

15.00 Großer Preis von Österreich (bei uns im Live-Ticker)

16.40 ServusTV – Rennen Analyse

16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews

17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

18.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Kindheit

19.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Wunderkind

19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Freundschaft & Loyalität

20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen

23.20 ORF1 – Wiederholung Rennen und Analyse

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

115

3

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

106

4

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

75

5

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

73

6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

68

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

55

8

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

41

9

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

34

10

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

28

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  • Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  5. Belgian Grand Prix

    Circuit de Spa-Francorchamps, Belgien
    17.–19.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien