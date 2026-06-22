Österreich-GP im TV: Hitze-Rennen? So wird das Wetter in Spielberg
Wie wird das Wetter am Wochenende zum Formel-1-Rennen in Österreich? Wird das Spielberg-Rennen etwa zum Hitze-GP? Und wo ist der Grand Prix auf dem Red Bull Ring im TV zu sehen?
Über Westeuropa hängt seit Tagen eine Hitzeglocke, die für Temperaturrekorde sorgt. Auch in der Steiermark wird es am Wochenende heiß. Der Österreich-GP 2026 auf dem Red Bull Ring in Spielberg dürfte also zur Hitzeschlacht werden.
Wie wird das Wetter zur F1 in Österreich?
Temperaturen von bis zu 31 Grad im Schatten sind für das Rennwochenende an allen drei Tagen mit Formel-1-Action auf der Strecke angesagt. Am Samstag könnten leichte Wolken aufziehen, ansonsten ist derzeit Sonnenschein pur angesagt.
Wo läuft das F1-Rennen im TV?
In Österreich ist der Grand Prix in der Steiermark bei ServusTV live zu sehen. ORF 1 zeigt am späten Sonntagabend eine Wiederholung. In der Schweiz werden Qualifying und Rennen übertragen: Samstag auf SRF zwei und Sonntag auf SRF info. In Deutschland überträgt wie gewohnt Sky.
Großer Preis von Österreich im TV:
Freitag, 26. Juni
04.00 Sky Sport F1 – Wiederholung GP Miami
10.50 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Familiar ground
13.00 Sky Sport F1 – Warm Up - Das Motorsport Spezial
13.15 ServusTV – Beginn Übertragung 1. Freies Training
13.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 1. Freies Training
13.30 Beginn 1. Freies Training
15.40 Sky Sport F1 – Chasing the Dream: Familiar ground
16.30 ServusTV – Beginn Übertragung 2. Freies Training
16.35 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984
16.45 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 2. Freies Training
17.00 Beginn 2. Freies Training
18.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs
19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Kindheit
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
Samstag, 27. Juni
00.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
01.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung 1. Freies Training
08.30 Sky Sport F1 – Wiederholung 2. Freies Training
11.55 ServusTV – Beginn Übertragung 3. Freies Training
12.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: N. Lauda / Estoril 1984
12.15 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung 3. Freies Training
12.30 Beginn 3. Freies Training
15.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: G. Berger / Deutschland 1994
15.30 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Qualifying
15.40 ServusTV – Vorbericht Qualifying
15.55 SRF zwei – Beginn Übertragung Qualifying
16.00 ServusTV – Beginn Übertragung Qualifying
16.00 Beginn Qualifying (bei uns im Live-Ticker)
17.00 ServusTV – Qualifying Analyse
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying
19.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
21.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
Sonntag, 28. Juni
01.00 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
02.15 Sky Sport F1 – Qualifying Kompakt
03.30 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
07.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Qualifying
09.40 Sky Sport F1 – Inside Story: 2025 Championship Showdown
11.25 Sky Sport F1 – Iconic Onboards: Oscar Piastri
12.40 Sky Sport F1 – Inside Story: Pit lane to glory
13.00 Sky Sport F1 – Fahrerparade
13.10 ServusTV – Vorbericht Rennen
13.30 Sky Sport F1 – Vorberichte
14.45 SRF info – Beginn Übertragung Rennen
14.50 ServusTV – Beginn Übertragung Rennen
14.55 Sky Sport F1 – Beginn Übertragung Rennen
15.00 Großer Preis von Österreich (bei uns im Live-Ticker)
16.40 ServusTV – Rennen Analyse
16.45 Sky Sport F1 – Analysen & Interviews
17.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen
18.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook
18.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Kindheit
19.00 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Wunderkind
19.30 Sky Sport F1 – Discover Kimi - Freundschaft & Loyalität
20.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
23.00 Sky Sport F1 – Wiederholung Rennen
23.20 ORF1 – Wiederholung Rennen und Analyse
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