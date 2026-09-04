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Liam Lawson: Erst am Mittwoch über Red Bull Racing-Einsatz informiert

Liam Lawson sprang schon in Zandvoort für den verletzten Red Bull Racing-Star Isack Hadjar ein. Der Neuseeländer ist auch in Monza im RB22 unterwegs. Die Entscheidung dazu fiel spät, wie er erzählt.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Liam Lawson wird auch in Monza für Red Bull Racing um WM-Punkte kämpfen
Liam Lawson wird auch in Monza für Red Bull Racing um WM-Punkte kämpfen
Foto: Price / XPB Images
Liam Lawson wird auch in Monza für Red Bull Racing um WM-Punkte kämpfen
© Price / XPB Images

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Für Liam Lawson dauerte das Red Bull Racing-Kapitel zunächst nur zwei Rennen. Im vergangenen Jahr musste er nach seinem Einsätzen in Melbourne und China wurde er wieder ins Racing Bulls Team zurückgeschickt, seinen Platz nahm Yuki Tsunoda ein, der sein Cockpit nach der Saison 2025 Isack Hadjar übergeben und auf der Reservebank Platz nehmen musste.

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Als sich Hadjar in der Sommerpause am rechten Handgelenk verletzte, wurde dessen Dienstwagen aber nicht vom Japaner übernommen, sondern von Lawson, der seinerseits von Tsunoda ersetzt wurde. Und Lawson zeigte eine starke Leistung. Im Sprint ging er als Elfter zwar leer aus, im GP schaffte er es aber auf den siebten Platz – und erhielt viel Lob für seinen Auftritt.

Normale Vorbereitung trotz später Entscheidung

In Monza hat er nun die Chance nachzulegen, denn Hadjar ist noch nicht einsatzbereit. Vom neuerlichen Einsatz im RB22 erfuhr er erst am Mittwoch, wie er am Rande des Highspeed-Kurses erzählt hat. «Ich habe die vergangene Woche damit verbracht, abzuwarten, die Entscheidung fiel dann am Mittwoch, und natürlich ist es eine interessante Situation für mich. Ich wusste natürlich, dass die Möglichkeit besteht, dass ich erneut im RB22 ausrücken werde. Und natürlich fühlte es sich etwas spät an, aber wir haben es dennoch geschafft, eine Session im Simulator zu absolvieren, damit ich mich normal aufs Wochenende vorbereiten konnte.»

«Zandvoort war ein stressiges Wochenende, denn es wurde im Sprint-Format ausgetragen. Aber es war eine gute WM-Runde. Hier sollte es einfacher sein, sich anzupassen, und wir fahren hier auch drei freie Trainings, das ist ein normaleres Wochenende. Und deshalb bietet es wieder eine gute Chance, um mein Können unter Beweis zu stellen», erklärt der 47-fache GP-Teilnehmer, der verspricht: «Ich werde einfach versuchen, das Beste daraus zu machen.»

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