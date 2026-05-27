Designer-Deal ab 2027: Alpines Formel-1-Team ändert seinen Namen

«Alles Gucci?» – Neuer Titelsponsoren-Deal für Alpine! Das Formel-1-Team der französischen Sportwagenmarke aus dem Renault-Konzern tritt ab 2027 unter neuem Namen an, heißt dann «Gucci Racing Alpine Formula One Team». Nach eigener Aussage ist es der erste Titelsponsorendeal zwischen einem Formel-1-Team und einer Luxusmodemarke. Das Team soll dann in Gucci-Farben antreten und nicht mehr wie aktuell und in den vergangenen Jahren im Branding der französischen Tricolore mit Pink-Akzenten von Sponsor BWT.

Werbung

Werbung

Das Gucci-Team soll in Gucci-Farben antreten

Noch ist das Design geheim. Das Fotoshooting zum Announcement fand rund um ein verhülltes Formel-1-Auto statt. Mit dabei waren Demna (Artistic Director von Gucci), Francesca Bellettini (Präsidentin und CEO von Gucci), Alpine-CEO Philippe Krief, F1-Fahrer Pierre Gasly, Team-Berater Flavio Briatore, F1-Fahrer Franco Colapinto, Kering-CEO Luca de Meo, Renault-Gruppen-CEO François Provost und François-Henri Pinault, Vorstandsvorsitz von Kering (siehe Titelfoto). Es dürfte aber entsprechend auf ein Design mit Rot und Grün sowie den goldenen Gs der Marke hinauslaufen.

Flavio Briatore, Executive Advisor des Alpine Formel-1-Teams: «Ich bin unglaublich stolz darauf, dass eine so renommierte Marke wie Gucci als Titelpartner des Alpine-Teams in die Formel 1 einsteigt. Darüber hinaus freue ich mich auf die Möglichkeiten, die die Partnerschaft mit Gucci mit sich bringt, und auf die großartigen Dinge, die wir gemeinsam auf globaler Ebene erreichen können. Das Team aus Enstone ist dafür bekannt, Dinge anders anzugehen als andere, und hat bereits gezeigt, dass Mode in der Formel 1 ganz vorne mitfahren kann. Angesichts der verbesserten Leistung auf der Rennstrecke und der Tatsache, dass Alpine mit der höchsten Punktzahl aller Zeiten in eine Saison gestartet ist, unterstreicht diese neue Zusammenarbeit mit Gucci die wachsende Dynamik des Teams. Ich möchte Luca (de Meo, Anm.) und Francesca (Bellettini, Anm.) für ihr Vertrauen und ihr Engagement in diesem Projekt danken und dafür, dass sie dazu beigetragen haben, diese Partnerschaft zum Leben zu erwecken.»

Francesca Bellettini, Präsidentin und Geschäftsführerin von Gucci: «Diese Partnerschaft schlägt ein neues Kapitel auf: Gucci ist das erste Luxusmodehaus, das als Titelpartner in der Formel 1 auftritt. Das spiegelt unseren Ehrgeiz für die Marke wider und die Rolle, die Gucci auf dieser Bühne spielen soll. Die Formel 1 steht heute für eine einzigartige Verbindung von Leistung, Kultur und globaler Reichweite, und das Alpine Formula One Team ist der richtige Partner, um diese Vision zum Leben zu erwecken. Gucci Racing ist mehr als nur eine Präsenz an der Startlinie: Es ist Ausdruck dessen, wer wir sind und wohin wir die Marke führen wollen. Und es wird noch viel mehr kommen. Wir sind Alpine und der gesamten Renault-Gruppe dankbar, dass sie diese Ambitionen mit uns teilen.»

Werbung

Werbung