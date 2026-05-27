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Italien-GP: Erfolgsdruck für VR46-Asse Morbidelli und Di Giannantonio

Das MotoGP-Wochenende in Mugello ist für VR46 Racing etwas Besonderes – es ist der erste Heim-GP des Jahres. Fabio Di Giannantonio und Franco Morbidelli wollen vor den heimischen Fans liefern.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Die VR46-Piloten Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio
Die VR46-Piloten Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Die VR46-Piloten Franco Morbidelli und Fabio Di Giannantonio
© Gold & Goose

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Di Giannantonio reist mit viel Selbstbewusstsein an den Autodromo Internazionale del Mugello – vor zwei Wochen hat der Römer in Barcelona seinen ersten Sieg mit VR46 errungen. Den Barcelona-Test hat Di Giannantonio ausgelassen, um sich von seinem Sturz im Rennen vor dem ersten Abbruch zu erholen. Er liegt derzeit in der WM-Tabelle mit 116 Punkten auf dem dritten Platz.

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In Mugello sicherte «Diggia» im Jahr 20222 seine erste Pole-Position in der MotoGP. Letztes Jahr wurde er im Grand Prix Dritter. «Es ist fantastisch, in Mugello zu fahren, auf einer so legendären und einzigartigen Rennstrecke! Ich habe viele schöne Erinnerungen an diesen Kurs: Dort habe ich meine erste Pole-Position in der MotoGP geholt, und letztes Jahr habe ich mit meinem Team einen Podestplatz erreicht – das war ein ganz besonderer Sonntag!» blickte der 27-Jährige zurück. «Nach meinem Sieg in Barcelona, meinem ersten mit dem Team, gehen wir mit Zuversicht in den Italien-GP. Es ist schade, dass ich den Testtag verpasst habe, aber nach dem Sturz im Rennen musste ich mich ausruhen, um mich für dieses Rennen zu erholen. Wir liegen in der Weltmeisterschaft unter den Top-3 – wir haben gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind, und wir sind bereit, das auf heimischem Boden zu bestätigen, wo uns die Fans jene zusätzliche Energie geben werden, die uns noch mehr motiviert!»

Teamkollege Franco Morbidelli tut sich in diesem Jahr schwer mit seiner Ducati. Zuletzt erzielte er in Barcelona immerhin die Ränge 7 und 10. Beim Barcelona-Test konnte er weiter daran arbeiten, um sein Gefühl für die GP25 zu verbessern.

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Andere Vorzeichen für Franco Morbidelli

Für den Italiener mit brasilianischen Wurzeln ist das Wochenende in Mugello der zweite Heim-GP des Jahres. «Ich freue mich darauf, in Mugello zu fahren – nach Brasilien ist es mein zweites Heimrennen in diesem Jahr. Der Grand Prix von Italien ist immer etwas Besonderes, und diese Strecke ist einzigartig mit ihren Schikanen, den Höhen und Tiefen und den sehr hohen Geschwindigkeiten. Außerdem geben uns die Fans zusätzliche Energie», meinte «Morbido». «In Mugello ist es unser Ziel, all die positiven Aspekte zu bestätigen, die wir sowohl vom Testwochenende in Barcelona als auch aus den letzten Wochen insgesamt mitgenommen haben. Das Selbstvertrauen kehrt zurück, wir haben einen guten Speed gezeigt, und das wollen wir auch an diesem Wochenende bestätigen! Wir freuen uns darauf, auf die Strecke zu gehen und zu sehen, wie es läuft, aber wir bleiben konzentriert.»

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Auch für Ducati ist das MotoGP-Wochenende in Mugello ein wichtiger Termin. Zudem geht es darum, gegen den italienischen Konkurrenten Aprilia in der Heimat die Oberhand zu behalten. Das VR46-Racing-Team wird beim Italien-GP wieder mit speziellen Farben antreten – man darf gespannt sein, was sich die Truppe von Valentino Rossi dieses Mal einfallen hat lassen.

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