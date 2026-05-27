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Red Bull Rookies/Mugello: Auf den Spuren von Maximo Quiles und Jorge Martin

Für Freitag sind noch ein paar Gewitter angesagt, doch dann kommt die Sonne raus und bereitet den KTM-Piloten auf und den Fans neben der Strecke beste Aussichten auf eine italienische Sause.

Red Bull Rookies

Verfolgungsjagd in bella italia
Verfolgungsjagd in bella italia
Foto: Red Bull Rookies
Verfolgungsjagd in bella italia
© Red Bull Rookies

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Mugello ist sicherlich einer der spektakulärsten Austragungsorte im Grand-Prix-Kalender. Die klassischen Windschatten-Duelle, die sich zu einem Endspurt auf die Ziellinie steigern, fesseln alle Zuschauer. Nach zwei freien Wochenenden kommt der Rookies Cup für die Rennen 5 und 6 der insgesamt 14 Rennen im Jahr 2026 nach Italien. Die ersten vier Rennen zeigte die gewohnte Unwägbarkeit, wobei drei der Top 6 in der Punktetabelle Rookies im ersten Jahr sind. Auf Platz 13 taucht mit Fynn Kratochwil bereits der einzige deutsche Teilnehmer auf.

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Beñat Fernandez, der die Punktetabelle anführt und in seiner zweiten Cup-Saison ist, hat in diesem Jahr bereits zwei Rennen gewonnen, dazu kam ein Sieg im Jahr 2025. Der 18-jährige Spanier belegte im vergangenen Jahr im zweiten Rennen in Mugello den dritten Platz und ist daher durchaus in der Lage, am kommenden Wochenende seine Position zu verbessern.

Ebenfalls in Topform ist der Sieger von Le Mans, Rennen 2, und sein 18-jähriger spanischer Landsmann David González. Er wurde letztes Jahr Zweiter im ersten Rennen in Mugello und ist sicherlich schnell genug, damit er um den diesjährigen Cup mitfahren kann, ist jedoch bereits gestürzt und hat in zwei Rennen keine Punkte geholt.

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Konstanter ist Fernando Bujosa, und der Rookie im ersten Jahr liegt in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz, nur zehn Punkte hinter der Spitze. Der 16-Jährige Spanier ist noch nie zuvor in Mugello gefahren, wie zuvor in Le Mans, was ihn in Frankreich nicht groß gestört hat.

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Home Office bei den italienischen Rookies

Die patriotischen Fans werden natürlich darauf hoffen, dass zumindest ein Italiener auf das Podium kommt, und der 17-jährige Giulio Pugliese ist dazu sicherlich in der Lage. Er stammt aus Canegrate, nordwestlich von Mailand, 300 km von der Rennstrecke entfernt. Er bestreitet seine dritte Cup-Saison und stand im vergangenen Jahr zweimal auf dem Podium, darunter in Rennen 1 in Mugello.

Der 16-jährige Italiener Cristian Borrelli bestreitet sein erstes Cup-Jahr und hat sich in der Serie noch nicht profilieren können; der Heimvorteil dürfte ihm helfen. Er lebt ebenfalls in der Nähe von Mailand in Monte Cremasco, allerdings auf der Rennstreckenseite der Stadt.

Auf den Spuren von Martín und Quiles

Knappe Siege sind die Regel, doch es ist möglich, in Mugello überzeugend zu gewinnen, wie Jorge Martín 2014 demonstrierte, als er auf dem Weg zum Cup-Sieg dominierte. Seitdem hat er die Moto3- und MotoGP-Weltmeisterschaften gewonnen.

Maximo Quiles gewann in seiner ersten Cup-Saison 2022 in Mugello mit über zehn Sekunden Vorsprung. Er gewann 2024 auch, mit nur 0,004 Sekunden Vorsprung, als die ersten sieben Fahrer innerhalb einer halben Sekunde lagen.

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Ein Jahr später gewann Quiles seinen ersten Grand Prix in Mugello mit +0,006 Sekunden Vorsprung vor seinem ehemaligen Rookie-Kollegen Alvaro Carpe. Er hat nun sieben GP-Rennen gewonnen, darunter die letzten drei in Folge, und führt die Moto3-Weltmeisterschaft mit einem komfortablen Vorsprung an. Ehemalige Rookies haben bei den letzten beiden Grand Prix in allen drei Klassen eine komplette Siegesserie hingelegt. Jetzt werden Nachahmer gesucht.

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