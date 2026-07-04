Kimi Antonelli versaut Ferrari-Party, Teamchef Vasseur mit Strategie-Trick

Ausgerechnet ein Italiener versaut die Ferrari-Party auf der Traditionsstrecke Silverstone: Kimi Antonelli hat seinen Mercedes im Abschlusstraining zum britischen Grand Prix auf die Pole gepflanzt, vor den zwei Ferrari-Fahrern Charles Leclerc und Lewis Hamilton.

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Klar hatte sich die stolze Scuderia nach der feinen Sprint-Pole von Hamilton Hoffnungen gemacht, erneut den besten Startplatz zu erobern, aber Kimi hatte Anderes vor – was er schon mit seinem Sprint-Sieg vor Hamilton angedeutet hatte.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur hat nach der kurzweiligen Quali über das Vergangene gesprochen (die Quali) und über das Kommende (den Grand Prix).

Der Franzose sagt: «Ich bin zunächst mal happy für Charles, dass er hier die zweitschnellste Zeit erringen konnte. Es stimmt, dass wir an der Abstimmungen Änderungen vorgenommen haben, damit er sich wieder besser einbringen kann. Ich bin happy für ihn, weil er zuletzt unter grossem Druck stand.»

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«Wir haben im Sprint Antonelli nicht schlagen können. Das wird im Rennen nicht einfacher, weil Mercedes eine bessere Top-Speed hat als wir. Also wird das Überholen knifflig. Aber in einem Grand Prix hast du strategisch andere Möglichkeiten als in einem Sprint, also rechnen wir uns da schon etwas aus.»

«Wir haben den Vorteil, dass wir zwei Autos da vorne haben. Das gibt uns die Möglichkeit, strategisch unterschiedlich vorzugehen, was sich als Vorteil erweisen kann.»

«Und dann müssen wir auch das Energie-Management im Auge behalten. Wir haben im Sprint gesehen, wie seltsam einige Überholmanöver waren, je nachdem, wie unterschiedlich die Fahrer mit der elektrischen Energie umgehen. Ich schätze, das wird sich im Grand Prix fortsetzen, und es liegt an uns und den Piloten, cleverer zu sein als die Konkurrenz.»