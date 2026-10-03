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Alex Marquez (Gresini Ducati) zum Massencrash: «Ein Tag zum Vergessen!»

Gresini-Ducati-Fahrer Alex Marquez sorgte im MotoGP-Sprint in Motegi durch sein Manöver in Kurve 3 für das Aus von zwei Konkurrenten. Er muss im GP am Sonntag eine doppelte Long-lap absolvieren.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Alex Marquez gab seinen Fehler sofort zu
Alex Marquez gab seinen Fehler sofort zu
Foto: Gold & Goose
Alex Marquez gab seinen Fehler sofort zu
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Sprintrennen der MotoGP auf dem Twin Ring Motegi begann am Samstag mit einem Paukenschlag. Gresini-Ducati-Fahrer Alex Marquez wollte wie Enea Bastianini vor der Kurve 3 bei Pedro Acosta in eine Lücke hineinstechen, dafür war aber kein Platz mehr. AM73 touchierte das Heck von Acosta. Durch die Kollision wurde auch VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio heftig abgeräumt.

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Di Giannantonio musste sich danach mit Schmerzen im Medical Center durchchecken lassen, während Red-Bull-Ring-Sieger Pedro Acosta mit dem Schrecken davonkam. «Es war definitiv ein Tag zum Vergessen», räumte Alex Marquez kleinlaut ein. «Leider habe ich vor der Kurve 3 einen Fehler gemacht, der leider auch das Rennen von zwei anderen Fahrern ruiniert hat. Es tut mir wirklich sehr leid!»

Willkommen zum Rennwochenende in Motegi
Willkommen zum Rennwochenende in Motegi
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Honda Bikes
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Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Fabio di Giannantonio
Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
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Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
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Foto: Gold & Goose
Der Unfall von Pedro Acosta, Alex Márquez & Fabio di Giannantonio
Der Unfall von Pedro Acosta, Alex Márquez & Fabio di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
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Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta & Fabio di Giannantonio
Pedro Acosta & Fabio di Giannantonio
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Das Bike von Alex Márquez
Das Bike von Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Jack Miller
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Foto: Gold & Goose
Toprak Razgatlioglu
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Fermin Aldeguer & Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Brad Binder
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Franco Morbidelli
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Ai Ogura
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Fabio Quartararo
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Marco Bezzecchi
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Diogo Moreira
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Marc Márquez
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Pedro Acosta
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Toprak Razgatlioglu
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Jorge Martin
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Ai Ogura
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Raúl Fernández & Johann Zarco
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Francesco Bagnaia
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Jorge Martin
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Qualifying - Marc Márquez, Jorge Martin & Pedro Acosta
Qualifying - Marc Márquez, Jorge Martin & Pedro Acosta
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Marc Márquez
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Sprint - Diogo Moreira, Marc Márquez & Jorge Martin
Sprint - Diogo Moreira, Marc Márquez & Jorge Martin
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Willkommen zum Rennwochenende in Motegi
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Im Artikel erwähnt

Doppelte Long-lap-Strafe für den Grand Prix am Sonntag

Die Rennleitung um Ex-GP-Ass Simon Crafar, Andres Somolinos und Tamara Matko zögerte nicht lange. Unmittelbar nach dem Sprintrennen und dem Ablauf der Fristen wurde die Strafe in Höhe einer doppelten Long-lap gegen Alex Marquez ausgesprochen – diese gilt für den Grand Prix am Sonntag.

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Für den jüngeren der Marquez-Brüder gab es nicht viel mehr zu sagen: «Ich akzeptiere die Strafe! Wir werden morgen dennoch versuchen, ein ordentliches Rennen abzuliefern.»

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