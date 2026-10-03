Alex Marquez (Gresini Ducati) zum Massencrash: «Ein Tag zum Vergessen!»
Gresini-Ducati-Fahrer Alex Marquez sorgte im MotoGP-Sprint in Motegi durch sein Manöver in Kurve 3 für das Aus von zwei Konkurrenten. Er muss im GP am Sonntag eine doppelte Long-lap absolvieren.
Das Sprintrennen der MotoGP auf dem Twin Ring Motegi begann am Samstag mit einem Paukenschlag. Gresini-Ducati-Fahrer Alex Marquez wollte wie Enea Bastianini vor der Kurve 3 bei Pedro Acosta in eine Lücke hineinstechen, dafür war aber kein Platz mehr. AM73 touchierte das Heck von Acosta. Durch die Kollision wurde auch VR46-Ducati-Ass Fabio Di Giannantonio heftig abgeräumt.
Di Giannantonio musste sich danach mit Schmerzen im Medical Center durchchecken lassen, während Red-Bull-Ring-Sieger Pedro Acosta mit dem Schrecken davonkam. «Es war definitiv ein Tag zum Vergessen», räumte Alex Marquez kleinlaut ein. «Leider habe ich vor der Kurve 3 einen Fehler gemacht, der leider auch das Rennen von zwei anderen Fahrern ruiniert hat. Es tut mir wirklich sehr leid!»
Doppelte Long-lap-Strafe für den Grand Prix am Sonntag
Die Rennleitung um Ex-GP-Ass Simon Crafar, Andres Somolinos und Tamara Matko zögerte nicht lange. Unmittelbar nach dem Sprintrennen und dem Ablauf der Fristen wurde die Strafe in Höhe einer doppelten Long-lap gegen Alex Marquez ausgesprochen – diese gilt für den Grand Prix am Sonntag.
Für den jüngeren der Marquez-Brüder gab es nicht viel mehr zu sagen: «Ich akzeptiere die Strafe! Wir werden morgen dennoch versuchen, ein ordentliches Rennen abzuliefern.»
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