Max Verstappen (Red Bull Racing): Erste Pole 2026 «ziemlich unglaublich»

Was für eine Machtdemonstration von Max Verstappen! Der Sieger von Sepang 2017 startet auch in die Neuauflage 2026 (diesmal als Bahrain-GP) von der Pole-Position. Mit einer 1:35,250 min setzte sich der Niederländer schon früh im Q3 nach ganz oben – und da kam niemand mehr ran.

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Verstappen war schon in den ersten beiden Qualifying-Segmenten Schnellster gewesen. Meine Güte, was für eine Dominanz! Es ist die erste Pole-Position des Jahres für Verstappen und Red Bull Racing, damit auch die erste mit Red Bull-Ford-Motor. Zuletzt startete der Niederländer Ende 2025 in Abu Dhabi von ganz vorne.

Zu ihm in die erste Startreihe gesellt sich Lewis Hamilton (Ferrari). Verstappens Red Bull Racing-Teamkollege Isack Hadjar wurde starker Dritter im Qualifying, wird aber wegen einer Motorenstrafe nur von Platz 8 ins Rennen gehen.

Verstappen: «Es ist fantastisch»

Max Verstappen: «Es ist fantastisch. Ich meine, wir haben bei vielen Grands Prix versucht, die Pole zu holen. Manchmal waren wir näher dran als sonst, aber dass wir sie nun endlich holen konnten, wenn man überlegt, wie wir in die Saison gestartet sind, ist ziemlich unglaublich.»

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Morgen im Rennen wird es nicht einfach, die Pole auch in einen Sieg zu verwandeln. Der Asphalt frisst Reifen, die Hitze ist für Mensch und Auto belastend. Dennoch ist die Zielsetzung für Verstappen klar: «Ich bin mit dem heutigen Tag zufrieden und werde morgen auf jeden Fall versuchen, zu gewinnen. Ich meine, wenn man von Platz eins startet, ist das das Ziel.»

Warum war diese Pole im 16. Rennen der Saison endlich drin? Verstappen: «Wir haben in den letzten Runden das Auto besser verstanden. Und unsere Upgrades haben die Schwächen aus dem Auto getrieben. Wir haben neue Teile mitgebracht und sie haben funktioniert. Das hilft bei der Rundenzeit und gibt dem Auto Stabilität, was auch wieder auf den Runden hilft. All das haben wir in den letzten Wochenenden mehr und mehr gefunden.» Und jetzt konnten Verstappen und Red Bull Racing erstmals in dieser Saison die Früchte auch mit einer Pole-Position ernten!