Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. MotoGP

  4. /

  5. MotoGP

  6. /

  7. News

Werbung

KTM-Sieg im MotoGP-Sprint in Sepang: Wieso Rennchef Pit Beirer nervös wurde

Bei Red Bull KTM gab es in Sepang am Samstag den zweiten Sprint-Sieg für Pedro Acosta zu feiern. Weil Rennchef Pit Beirer in Malaysia nicht vor Ort ist, muss er anderweitig Anweisungen erteilen.

Johannes Orasche

Von

MotoGP

Pedro Acosta und die KTM-Crew hatten zu feiern
Pedro Acosta und die KTM-Crew hatten zu feiern
Foto: Gold and Goose Photography
Pedro Acosta und die KTM-Crew hatten zu feiern
© Gold and Goose Photography

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Pedro Acosta konnte sich auf dem Sepang International Circuit seinen zweiten Sprint-Sieg der laufenden Saison holen, er war von Startplatz 3 losgefahren. Der 22-Jährige wetzte mit der KTM bereits früh an WM-Leader Marc Marquez (Ducati) vorbei und schnappte sich bei kniffligen Verhältnissen mit immer stärker werdendem Regen auch den bis Runde 7 von 10 führenden Ai Ogura.

Werbung

Werbung

Die KTM-Truppe um Crew-Chief Paul Trevethan schaltete bereits bei der Zieldurchfahrt an der Boxenmauer in den ausgelassenen Feier-Modus. Rennchef Pit Beirer (54) ist nicht nach Malaysia gereist, hält aber laufend Kontakt zu seiner Mannschaft. Im hektischen Finish, als der Regen zunahm, wurde auch der ehemalige Motocross-Vizeweltmeister nervös. Plötzlich klingelte in der Box das Telefon.

Pit Beirer hatte das Drama mit Jack Miller gesehen

«Pit hat mich angerufen und gesagt, man sieht am TV-Schirm schon die Tropfen – seid ihr bereit für den Motorradwechsel», enthüllte KTM-Manager Jens Hainbach im Interview unserer Kollegen von ServusTV. «Ich habe gesagt, ja wir sind bereit! Es kann jederzeit gewechselt werden.» Beirers Sorge war begründet: Er hatte gesehen, wie Jack Miller unmittelbar nach der Anzeige von Flag to Flag einen Wechsel vornehmen wollte, seine Pramac-Yamaha-Crew das zweite Motorrad aber nicht parat hatte!

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennwochenende in Sepang
Willkommen zum Rennwochenende in Sepang
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Sepang
Willkommen in Sepang
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Franco Morbidelli
Franco Morbidelli
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Francesco Bagnaia
Francesco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini & Johann Zarco
Enea Bastianini & Johann Zarco
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira
Diogo Moreira
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Maverick Viñales
Maverick Viñales
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Der Start des Rennens
Der Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Augusto Fernandez
Augusto Fernandez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Enea Bastianini
Enea Bastianini
Foto: Gold & Goose
Regen Flagge
Regen Flagge
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
Foto: Gold & Goose
Fabio Quartararo
Fabio Quartararo
Foto: Gold & Goose
Ai Ogura
Ai Ogura
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Qualifying - Marc Márquez, Alex Márquez & Pedro Acosta
Qualifying - Marc Márquez, Alex Márquez & Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Sieger Pedro Acosta
Sieger Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Sepang
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Hainbach konnte strahlen: «Es hat gut angefangen und Pedro hat es auch zu Ende gebracht. Es war unter den Bedingungen ein ziemlicher Höllenritt. Wir haben in jedem Moment mit Regen gerechnet, der ist ja dann auch gekommen. Er hat es mit Kopf zu Ende gefahren und keine Fehler gemacht – einfach super! Die Jungs hinten mussten etwas machen, um vielleicht nach vorne zu kommen. Pedro hat die richtige Entscheidung getroffen.»

TV-Programm

Für Acosta war es der nächste Sprint-Sieg in Asien nach seinem Triumph zu Saisonbeginn in Thailand. Wichtig: Mit diesen zwölf Punkten konnte er sich auf Platz 4 der WM-Tabelle etwas von Ogura absetzen, der das Rennen über einen Großteil der Distanz angeführt hatte, am Schluss aber gegenüber seinem Aprilia-Markenkollege Marco Bezzecchi zurückstecken musste, weil dieser noch theoretische Chancen auf den WM-Titel hat. Zehn Punkte beträgt nun das Guthaben von Acosta auf den Japaner aus dem Trackhouse-Team.

Jens Hainbach (li.) mit Sebastian Risse
Jens Hainbach (li.) mit Sebastian Risse
Foto: Gold and Goose Photography
Jens Hainbach (li.) mit Sebastian Risse
© Gold and Goose Photography

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. Sprint

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 2. Training

  6. Freies Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

73

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

02

93

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

03

37

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

04

79

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

05

72

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

06

49

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

07

23

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

08

5

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

Johann Zarco

Johann Zarco

LCR Honda

09

21

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

10

63

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Francesco Bagnaia

Francesco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

Events

Alle MotoGP Events
  1. Vergangen

    Pertamina Grand Prix of Indonesia

    Mandalika International Street Circuit, Indonesien
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Australian Motorcycle Grand Prix

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  3. Marc Marquez MotoGP

    Live

    Petronas Grand Prix of Malaysia

    Sepang International Circuit, Malaysia
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Grand Prix of Qatar

    Losail International Circuit, Katar
    06.–08.11.2026
    Zum Event

  5. Grande Prémio de Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    20.–22.11.2026
    Zum Event

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien