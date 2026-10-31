KTM-Sieg im MotoGP-Sprint in Sepang: Wieso Rennchef Pit Beirer nervös wurde
Bei Red Bull KTM gab es in Sepang am Samstag den zweiten Sprint-Sieg für Pedro Acosta zu feiern. Weil Rennchef Pit Beirer in Malaysia nicht vor Ort ist, muss er anderweitig Anweisungen erteilen.
Pedro Acosta konnte sich auf dem Sepang International Circuit seinen
Die KTM-Truppe um Crew-Chief Paul Trevethan schaltete bereits bei der Zieldurchfahrt an der Boxenmauer in den ausgelassenen Feier-Modus. Rennchef Pit Beirer (54) ist nicht nach Malaysia gereist, hält aber laufend Kontakt zu seiner Mannschaft. Im hektischen Finish, als der Regen zunahm, wurde auch der ehemalige Motocross-Vizeweltmeister nervös. Plötzlich klingelte in der Box das Telefon.
Pit Beirer hatte das Drama mit Jack Miller gesehen
«Pit hat mich angerufen und gesagt, man sieht am TV-Schirm schon die Tropfen – seid ihr bereit für den Motorradwechsel», enthüllte KTM-Manager Jens Hainbach im Interview unserer Kollegen von ServusTV. «Ich habe gesagt, ja wir sind bereit! Es kann jederzeit gewechselt werden.» Beirers Sorge war begründet: Er hatte gesehen, wie Jack Miller unmittelbar nach der Anzeige von Flag to Flag einen Wechsel vornehmen wollte, seine Pramac-Yamaha-Crew das zweite Motorrad aber nicht parat hatte!
Hainbach konnte strahlen: «Es hat gut angefangen und Pedro hat es auch zu Ende gebracht. Es war
Für Acosta war es der nächste Sprint-Sieg in Asien nach seinem Triumph zu Saisonbeginn in Thailand. Wichtig: Mit diesen zwölf Punkten konnte er sich auf Platz 4 der WM-Tabelle etwas von Ogura absetzen, der das Rennen über einen Großteil der Distanz angeführt hatte, am Schluss aber gegenüber seinem Aprilia-Markenkollege Marco Bezzecchi zurückstecken musste, weil dieser noch theoretische Chancen auf den WM-Titel hat. Zehn Punkte beträgt nun das Guthaben von Acosta auf den Japaner aus dem Trackhouse-Team.
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