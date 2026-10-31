KTM-Sieg im MotoGP-Sprint in Sepang: Wieso Rennchef Pit Beirer nervös wurde

Pedro Acosta konnte sich auf dem Sepang International Circuit seinen zweiten Sprint-Sieg der laufenden Saison holen, er war von Startplatz 3 losgefahren. Der 22-Jährige wetzte mit der KTM bereits früh an WM-Leader Marc Marquez (Ducati) vorbei und schnappte sich bei kniffligen Verhältnissen mit immer stärker werdendem Regen auch den bis Runde 7 von 10 führenden Ai Ogura.

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Die KTM-Truppe um Crew-Chief Paul Trevethan schaltete bereits bei der Zieldurchfahrt an der Boxenmauer in den ausgelassenen Feier-Modus. Rennchef Pit Beirer (54) ist nicht nach Malaysia gereist, hält aber laufend Kontakt zu seiner Mannschaft. Im hektischen Finish, als der Regen zunahm, wurde auch der ehemalige Motocross-Vizeweltmeister nervös. Plötzlich klingelte in der Box das Telefon.

Pit Beirer hatte das Drama mit Jack Miller gesehen

«Pit hat mich angerufen und gesagt, man sieht am TV-Schirm schon die Tropfen – seid ihr bereit für den Motorradwechsel», enthüllte KTM-Manager Jens Hainbach im Interview unserer Kollegen von ServusTV. «Ich habe gesagt, ja wir sind bereit! Es kann jederzeit gewechselt werden.» Beirers Sorge war begründet: Er hatte gesehen, wie Jack Miller unmittelbar nach der Anzeige von Flag to Flag einen Wechsel vornehmen wollte, seine Pramac-Yamaha-Crew das zweite Motorrad aber nicht parat hatte!

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Hainbach konnte strahlen: «Es hat gut angefangen und Pedro hat es auch zu Ende gebracht. Es war unter den Bedingungen ein ziemlicher Höllenritt . Wir haben in jedem Moment mit Regen gerechnet, der ist ja dann auch gekommen. Er hat es mit Kopf zu Ende gefahren und keine Fehler gemacht – einfach super! Die Jungs hinten mussten etwas machen, um vielleicht nach vorne zu kommen. Pedro hat die richtige Entscheidung getroffen.»

Für Acosta war es der nächste Sprint-Sieg in Asien nach seinem Triumph zu Saisonbeginn in Thailand. Wichtig: Mit diesen zwölf Punkten konnte er sich auf Platz 4 der WM-Tabelle etwas von Ogura absetzen, der das Rennen über einen Großteil der Distanz angeführt hatte, am Schluss aber gegenüber seinem Aprilia-Markenkollege Marco Bezzecchi zurückstecken musste, weil dieser noch theoretische Chancen auf den WM-Titel hat. Zehn Punkte beträgt nun das Guthaben von Acosta auf den Japaner aus dem Trackhouse-Team.