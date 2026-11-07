Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Polesetter Lando Norris: «Habe schnell begriffen, was ich zu tun habe»

McLaren-Star Lando Norris hat in Interlagos die 20. GP-Pole seiner Formel-1-Karriere erobert. Der Brite schaffte dies bei schwierigsten Bedingungen. Entsprechend zufrieden war er nach der Zeitenjagd.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

Lando Norris kam mit den schwierigen Bedingungen in Interlagos gut zurecht
Lando Norris kam mit den schwierigen Bedingungen in Interlagos gut zurecht
Foto: Rew / XPB Images
Lando Norris kam mit den schwierigen Bedingungen in Interlagos gut zurecht
© Rew / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Zum vierten Mal in dieser Saison durfte Lando Norris in Brasilien die GP-Pole bejubeln. Der Weltmeister von 2025 hatte sich diese unter schwierigsten Bedingungen gesichert, denn nur zwei Minuten nach dem Start des Qualifyings wurde die Session wegen des starken Regens, der sich über dem Interlagos-Rundkurs ergoss, für mehr als eine Stunde unterbrochen. Als es endlich weiterging, rückte das Feld zunächst auf Regenreifen aus.

Werbung

Werbung

Am Ende des Q2 konnten die GP-Stars auf den Intermediate-Reifen wechseln und Norris schaffte den Sprung ins dritte Quali-Segment mit der neuntschnellsten Runde. Sämtliche Kandidaten für die Top-10-Startplätze wurden gewarnt, dass der Regen wieder stärker werden ihnen wohl nur Zeit für einen schnellen Versuch bleiben würde. Der McLaren-Pilot liess sich davon nicht beirren und sicherte sich mit 1:27,470 min die Pole-Position vor George Russell und Kimi Antonelli.

Norris erklärte nach der Zeitenjagd, die durch den stärker werdenden Regen frühzeitig endete: «Das war ein langer Tag, und es war natürlich ein grossartiges Qualifying. Dass ich hier zum zweiten Mal in Folge die Pole erobern konnte, ist natürlich super. Die Bedingungen sind ganz anders als im vergangenen Jahr, aber ich bin überglücklich.»

Im Artikel erwähnt

«Es war nicht einfach, vor allem, weil wir wussten, dass es noch viel stärker regnen würde. Es ging darum, am Anfang zwei Runden hinzubekommen und keine Fehler zu machen, und das ist genau das, was wir geschafft haben. Es war also ein sehr guter Tag», fuhr der 26-Jährige fort.

Werbung

Werbung

«Das war mein erstes Mal in diesem Auto auf nasser Bahn und ich denke, ich habe ziemlich schnell begriffen, was ich zu tun habe. Es war schwierig, mit den unterschiedlichen Reifen, erst die Regenreifen, dann die Intermediates, und am Ende war es auch sehr windig. Ich habe also viel gelernt, was ich morgen im Rennen wohl nutzen kann. Die Mercedes-Jungs sind auch sehr schnell, deshalb bin ich sehr glücklich. Heute drehte sich alles darum, die Pole zu erobern, und es spielte keine Rolle, wie man das schafft. Deshalb bin ich sehr zufrieden», fügte Norris sichtlich erleichtert an.

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

1

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

02

12

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

03

30

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

04

27

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

05

6

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

06

87

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

07

63

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

08

14

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Aramco Formula One Team

09

23

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

Alexander Albon

Alexander Albon

Atlassian Williams F1 Racing

10

81

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Events

Alle Formel 1 Events
  1. Vergangen

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Las Vegas Grand Prix

    Downtown Las Vegas Street Circuit, USA
    19.–21.11.2026
    Zum Event

  5. Qatar Grand Prix

    Losail International Circuit, Katar
    27.–29.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien