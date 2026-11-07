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Francesco Bagnaia hat mehrere Brüche: In Katar von Aldeguer torpediert

Der Crash im MotoGP-Sprint in Katar ging für Pecco Bagnaia (Ducati) nicht ohne Blessuren aus. Er wurde ins Krankenhaus nach Doha gebracht und wird weiter nach Italien zur Operation transportiert.

Ivo Schützbach

Von

MotoGP

Francesco Bagnaia hat mindestens zwei Knochen gebrochen
Francesco Bagnaia hat mindestens zwei Knochen gebrochen
Foto: Gold and Goose Photography
Francesco Bagnaia hat mindestens zwei Knochen gebrochen
© Gold and Goose Photography

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Endlich lief es bei Pecco Bagnaia mal wieder, da krachte es! Vierter im Zeittraining am Freitag, Fünfter im Qualifying, im Rennen am Samstagabend in der ersten Runde in der letzten Kurve vor der langen Start-Ziel-Geraden von Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) auf Position 5 liegend abgeschossen. Der junge Spanier war viel zu spät auf der Bremse, torpedierte Bagnaias Motorrad, woraufhin sich dessen Ducati in sämtliche Teile zerlegend unzählige Male überschlug. Pecco flog auch hoch durch die Luft, schlug hart auf dem Asphalt auf, war aber bei Bewusstsein, als das Rennen abgebrochen wurde und das medizinische Personal zum Italiener geeilt kam.

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Verletzter Pecco Bagnaia: Erstdiagnose liegt vor

«Die ersten Untersuchungen von Francesco Bagnaia im medizinischen Zentrum des Lusail International Circuit ergaben zwei Frakturen an seinem rechten Fuß, die den vierten und fünften Mittelfußknochen betreffen», teilte der medizinische Direktor der MotoGP, Dr. Angel Charte, direkt nach dem Unfall mit. «Der Fahrer wird zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus in Doha verlegt, um festzustellen, ob die Frakturen operativ behandelt werden müssen.»

Inzwischen ist klar: Für den zweifachen MotoGP-Champion ist der Grand Prix von Katar am Persischen Golf beendet. Der Fuß muss operiert werden, Bagnaia wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Italien transportiert und sich dort zu den Ärzten seines Vertrauens begeben. Neben den zwei Brüchen hat er mehrere starke Prellungen am ganzen Körper.

Willkommen zum Rennwochenende in Katar
Willkommen zum Rennwochenende in Katar
Foto: Gold and Goose
Paddock
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Foto: Gold and Goose Photography
Streckenposten
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Foto: Gold and Goose Photography
Marc Márquez & Jorge Martin
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Pol Espargaró
Pol Espargaró
Foto: Gold and Goose Photography
Johann Zarco
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Foto: Gold and Goose Photography
Francesco Bagnaia
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Foto: Gold and Goose Photography
Raúl Fernández
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Foto: Gold and Goose Photography
Cal Crutchlow
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Foto: Gold and Goose Photography
Enea Bastianini
Enea Bastianini
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Fermin Aldeguer
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Lorenzo Savadori
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Foto: Gold and Goose Photography
Jorge Martin
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Luca Marini
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Iker Lecuona
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Der Start des Rennens
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Foto: Gold and Goose Photography
Franco Morbidelli
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Raúl Fernández
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Pedro Acosta
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Maverick Viñales
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Foto: Gold and Goose Photography
Ai Ogura
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Diogo Moreira
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Marco Bezzecchi
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Fabio di Giannantonio
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Pedro Acosta
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Marco Bezzecchi
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Qualifying - Marc Márquez, Marco Bezzecchi & Fabio di Giannantonio
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Jorge Martin
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Foto: Gold and Goose Photography
Fabio di Giannantonio
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Marc Márquez
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Sprint - Fabio di Giannantonio, Marc Márquez & Jorge Martin
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Foto: Gold and Goose Photography
Willkommen zum Rennwochenende in Katar
© Gold and Goose

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Auf seine – ohnehin verkorkste – Weltmeisterschaft hat der Unfall kaum Auswirkungen. Zum vor ihm platzierten Alex Marquez, der in Doha ebenfalls verletzt fehlt, hat er 24 Punkte Rückstand. Und auf den hinter ihm liegenden Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) 37 Vorsprung. Am Wochenende nach Katar ist rennfrei. Ob Bagnaia in 13 Tagen in Portimao wieder dabei ist, hängt laut Ducati von seinem Genesungsverlauf ab.

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Aldeguer bekam für sein Vergehen von den FIM MotoGP Stewards zwei Long-Laps für den Neustart des Sprints aufgebrummt, der Spanier wurde dennoch Elfter - 9,429 sec hinter Sieger Marc Marquez (Ducati Lenovo).

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