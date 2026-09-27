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Lewis Hamilton/Fred Vasseur (Ferrari): Reaktion zur dreisten Horner-Aussage

Der langjährige Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner haut auf die Werbetrommel für sein neues Buch und hofiert Ferrari. Wie Lewis Hamilton und Fred Vasseur darauf reagieren.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Lewis Hamilton und Fred Vasseur
Lewis Hamilton und Fred Vasseur
Foto: XPB
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© XPB

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Ende Oktober wird das Buch «Drive» auf den Markt kommen, verfasst vom früheren Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. Der 52-jährige Engländer war lange genug in der Vollgasbranche tätig, um zu wissen, wie man unüberhörbar auf dem Medienklavier klimpert.

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Und so macht der Brite für sich und sein Buch tüchtig Werbung, etwa, indem er sich dreist bei Ferrari ins Gespräch bringt.

Christian Horner gegenüber der Times: «Ich war schon einmal Angestellter. Ich habe 21 Jahre lang an der Boxenmauer gesessen. Da muss ich nicht noch einmal hin. In dieser Phase meines Lebens gibt es nur ein Team, bei dem ich akzeptieren würde, nicht an der Eigentümerschaft beteiligt zu sein.»

«Würde ich Ferrari in Betracht ziehen? Ferrari ist die grösste Marke in der Formel 1. Das ist der Traum. Und man könnte sagen, es ist der schlafende Riese der Formel 1.»

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Horner, bescheiden wie immer: «Ich denke, die Tatsache, dass man 14 Monate nach meinem Ausscheiden aus dem Sport immer noch über mich spricht, zeigt, dass es nach wie vor eine Nachfrage gibt. Vielleicht war ich doch nicht so unbeliebt.»

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Horner als Fred Vasseur-Nachfolger bei Ferrari? Sky-GP-Experte Timo Glock hält davon wenig: «Fred Vasseur hat Ferrari wieder dahin gebracht, wo das Team jetzt ist, auf Rang 2 in der WM. Er hat Struktur und Ordnung ins Team gebracht. Ihn jetzt wieder auszutauschen und die nächste Welle anzufangen, wäre aus strategischer Sicht für Ferrari völlig falsch.»

In Baku sind Lewis Hamilton und Fred Vasseur auf die Horner-Aussagen angesprochen worden. Vasseur meint: «Wir arbeiten nicht in völliger Ruhe. Das gilt in erster Linie für mich, aber auch für alle anderen im Team. Es ist eine etwas frustrierende Situation, dass 50 Prozent der Fragen sich auf solche Zusammenhänge beziehen. Herr Horner sucht einen Job – das weiss jeder – und zwar überall.»

Lewis Hamilton sagte nach dem Baku-GP auf die Frage, ob Ferrari mit Fred Vasseur auf dem richtigen Weg sei: «Ja.»

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Horner zu Ferrari, darüber wird seit Jahren spekuliert, und vor elf Monaten hat Hamilton im Rahmen des USA-GP in Austin (Texas) dazu gesagt: «Ich weiss nicht, woher diese Gerüchte stammen, daher kann ich dazu nicht wirklich etwas sagen. Aber solche Dinge sind natürlich nicht hilfreich. Ich weiss, dass alle im Werk unglaublich hart und konzentriert arbeiten, und solche Spekulationen können lenken nur ab.»

Auf die Frage, ob es eine gute Idee wäre, wenn Horner Teamchef von Ferrari würde, antwortete Hamilton damals: «Nein, und ich werde mich nicht an der weiteren Verbreitung solcher Gerüchte beteiligen.»

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