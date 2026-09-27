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Ducati-Star Nicolò Bulega am Ziel: Überlegener Superbike-Weltmeister 2026

Was für eine Saison, was für eine Dominanz: Am drittletzten Rennwochenende der Superbike-WM 2026 krönte sich Nicolò Bulega (Ducati) auf dem Cremona Circuit zum Weltmeister.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Nicolo Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolo Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Nicolo Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Wenn man die Superbike-Saison von Nicolò Bulega beschreibt, muss man Superlative bemühen. Der Italiener gewann neun von zehn Superpoles und holte unglaubliche 26 Siege und 30 Podestplätze in 30 Rennen, dazu viele Strecken- und Rundenrekorde. Tatsächlich galt der 26-Jährige nach epischen Fights mit Toprak Razgatlioglu 2024 und 2025 bereits vor Saisonbeginn als haushoher Favorit. Dass er sich bei seinem Heimrennen in Cremona zum Weltmeister und Nachfolger des Türken krönte, ist mehr als verdient.

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Es hätte keinen besseren Ort als den Cremona Circuit für Bulega geben können, die Superbike-WM 2026 für sich zu entscheiden: Er ist der erste italienische Ducati-Weltmeister und die Tribünen waren in Rot geflutet, Fans, Freunde und Familie waren Zeuge seines Triumphs. Dass es sein schlechtestes Rennwochenende war, ist angesichts dreier zweiter Plätze nicht mehr als ein kleiner Schönheitsfehler.

In nur drei Jahren verewigte sich Bulega in wichtigen Disziplinen der Superbike-Statistik auf vorderen Positionen. 48 Siege sind nur vier weniger als der dreifache Weltmeister Troy Bayliss. Kein Fahrer fuhr mehr Hattricks ein als der Italiener, nämlich 35 – auf Platz 2 folgt Razgatlioglu mit 32. Seine 49 schnellsten Rennrunden sind mehr, als Ikonen wie Carl Fogarty, Troy Corser, Colin Edwards oder Tom Sykes in ihren langen Karrieren gesammelt haben.

Im Artikel erwähnt

Von den italienischen Superbike-Assen ist Bulega schon jetzt der mit Abstand erfolgreichste Pilot (Marco Melandri hat 22 Siege eingefahren, Max Biaggi 21), allerdings ist Biaggi zweifacher Weltmeister. Und Bulega kann bis zum Saisonende noch sieben weitere Rennen gewinnen, bevor er für 2027 in die MotoGP wechselt.

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7

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25

02

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

23

+8,590

1:28,166

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

5

23

+12,724

1:28,686

16

04

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

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Motocorsa Racing

67

23

+13,914

1:28,920

13

05

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

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Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+17,159

1:28,727

11

06

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

96

23

+20,917

1:29,111

10

07

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

34

23

+21,405

1:28,945

9

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Garrett Gerloff

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31

23

+24,398

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8

09

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