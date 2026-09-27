Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Franco Colapinto-Dummheit in Baku: Strafe für Malaysia, Chef Briatore tobt

Der Argentinier Franco Colapinto hat im Aserbaidschan-GP eine Massenkollision ausgelöst. Dafür muss er beim Bahrain-GP in Malaysia büssen. Alpine-Teamchef Flavio Briatore ist fuchsteufelswild.

Formel 1

Alpine-Chef Flavio Briatore und Franco Colapinto
Alpine-Chef Flavio Briatore und Franco Colapinto
Foto: XPB
Alpine-Chef Flavio Briatore und Franco Colapinto
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Re-Start beim Grand Prix von Aserbaidschan-GP in Baku: Beim Anbremsen der ersten Kurve leistete sich der Argentinier Franco Colapinto eine Dummheit, kam viel zur schnell zur 90-Grad-Links herangeschossen, rutschte mit blockierenden Rädern ausgerechnet in seinen Alpine-Stallgefährten Pierre Gasly, und der Franzose wiederum kickte den rechts neben ihm fahrenden Lando Norris in die TecPro-Barriere.

Werbung

Werbung

Ergebnis: drei Autos raus, Alpine ohne Punkte statt mit beiden Wagen in den Top-Ten, dazu ein schäumender Norris, der nach dem Ausfall forderte, man müsste Colapinto für ein Rennen sperren.

Das sahen die Rennkommissare anders: Sie haben dem ungestümen Südamerikaner Colapinto für den kommenden Bahrain-GP in Malaysia eine Strafe von fünf Rängen zurück in der Startaufstellung aufgebrummt.

Im Artikel erwähnt

Alpine-F1-Chef Flavio Briatore schäumt. Denn auch wegen des Colapinto-Aussetzers landete Racing Bulls-Fahrer Arvid Lindblad auf Platz 7, und in der Konstrukteurs-WM zogen die Bullen den Franzosen davon – es steht 83:68 im Kampf um Platz 5.

Werbung

Werbung

Der Italiener sagt: «Natürlich bin ich vom Ausgang des heutigen Rennens äusserst enttäuscht, da wir wertvolle Punkte im Kampf um die Meisterschaft verloren haben.»

TV-Programm

«Solche Vorfälle sollten nicht passieren, insbesondere da wir mit beiden Autos auf Punkterängen lagen. Es tut mir sehr leid für das Team und für Pierre, der das ganze Wochenende über grossartige Arbeit geleistet hat, und ich entschuldige mich auch bei Lando Norris und McLaren dafür, dass wir ihr Rennen ruiniert haben.»

«Ich weiss, dass Franco die volle Verantwortung für seinen Fehler übernommen hat, so wie es sein sollte. Tatsächlich hat er angesichts der Rennsituation und des Neustarts nach der Safety Car-Phase einfach viel zu spät gebremst. Das war ein sehr schlechter Schachzug für einen Fahrer mit seiner Erfahrung.»

«Ich möchte mir Zeit nehmen, über das Ganze nachzudenken und zu überlegen, welche Massnahmen ergriffen werden, damit wir daraus lernen und eine solche Situation in Zukunft vermeiden.»

Werbung

Werbung

In den sozialen Netzwerken wird darüber spekuliert, dass Alpine aus freien Stücken Colapinto auf die Strafbank setzen könnte. Das wäre unklug: Reservist Paul Aron würde in Malaysia nicht auf höherem Niveau fahren als der argentinische Stammfahrer.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. 3. Freies Training

  7. 2. Freies Training

  8. 1. Freies Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

51

1:38:02,143

1:44,916

25

02

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

51

+0,196

1:44,993

18

03

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

51

+10,704

1:45,618

15

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

51

+14,136

1:45,784

12

05

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

51

+14,512

1:45,413

10

06

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

51

+22,382

1:46,170

8

07

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Arvid Lindblad

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

41

51

+31,159

1:46,849

6

08

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

Esteban Ocon

TGR Haas F1 Team

31

51

+31,189

1:47,068

4

09

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

Oliver Bearman

TGR Haas F1 Team

87

51

+31,929

1:46,978

2

10

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams F1 Racing

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams F1 Racing

55

51

+32,416

1:46,737

1

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM