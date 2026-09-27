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Charles Leclerc (Ferrari/4.) warnt: «Andere legen zu, wir müssen reagieren»

Charles Leclerc nahm den Aserbaidschan-GP von P2 in Angriff, wurde in der ersten Phase des Rennens aber gnadenlos durchgereicht, am Ende reichte es für P4. Der Monegasse macht sich Sorgen.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Charles Leclerc
Charles Leclerc
Foto: Ferrari
Charles Leclerc
© Ferrari

Im Artikel erwähnt

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Wieder kein Podestplatz für Ferrari, Baku-Spezialist Charles Leclerc konnte nicht mehr als Platz 4 erreichen und musste zum Schluss des Aserbaidschan-GP froh sein, dass er nicht noch vom aufkommenden Kimi Antonelli überholt wird.

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Leclerc sagt über sein Rennen auf dem Baku City Circuit: «Das war ein etwas langweiliges Rennen für uns. Leider hatten wir einen schlechten Start, und das ist das Einzige, was wir deutlich besser hätten machen können. Heute haben wir eine Position an Oscar verloren. Aber ab diesem Moment hatten wir einfach kein Tempo mehr.»

«Gegen die Autos von Red Bull Racing war es sehr schwer, sich zu verteidigen, weil wir auf der Geraden zu langsam sind. Im Moment tun wir uns einfach schwer mit dem reinen Speed.»

Im Artikel erwähnt

«Ich glaube nicht, dass diese Strecke besonders gut zu unserem Auto passt. McLaren und Red Bull Racing haben meiner Meinung nach mit ihren Upgrades einen Schritt nach vorne gemacht. Sie haben Fortschritte erzielt, den wir nicht geschafft haben.»

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«Wir müssen reagieren, denn wenn wir jetzt an Tempo einbüssen, wird es sehr schwer, das später wieder aufzuholen. Ich hoffe, dass wir sehr bald reagieren können.»

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«Wir haben einige Neuerungen in petto. Ob diese ausreichen werden, um die Lücke zu schliessen, ohne zu wissen, was die Anderen auf Lager haben, das ist eine andere Frage. Aber wir haben auf jeden Fall einige Neuerungen, die uns helfen sollten, Fortschritte zu machen.»

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