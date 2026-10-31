Für Quartararo steht fest: Dieses Yamaha-Ergebnis ist nur ihm zu verdanken

«Wer nichts wagt, der darf nichts hoffen.» Passendere Worte als die von Friedrich Schiller gibt es für die erbärmliche Situation von Yamaha derzeit nicht. Nachdem sich die Aprilia-Piloten Jorge Martin und Raul Fernandez verletzungsbedingt abgemeldet hatten, waren auf dem Sepang Circuit nur noch 20 MotoGP-Fahrer übrig. Im Qualifying holte das Yamaha-Quartett Jack Miller, Alex Rins, Fabio Quartararo und Ersatzfahrer Augusto Fernandez (statt dem verletzten Toprak Razgatlioglu ) die Startplätze 16, 17, 18 und 20. Lediglich Superbike-Vizeweltmeister Iker Lecuona, der bei Gresini für den rekonvaleszenten Fermin Aldeguer einspringt und erstmals mit der MotoGP-Ducati in Sepang fuhr, strandete am Ende des Grids als 19. dazwischen.

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Die Mühen von Quartararo wurden nicht belohnt

Quartararo war wie schon so oft in der Vergangenheit der Beste der Blauen und sah als Elfter die Zielflagge – gute 10 sec hinter Sieger Pedro Acosta (Red Bull KTM). Da im Sprint nur die ersten neun Punkte bekommen, wurden die Mühen des Franzosen nicht belohnt.

« Das Qualifying war nicht gut, ich hatte kein Gefühl», erklärte Fabio Startplatz 18 in einem Satz. «Als es im Sprint zu regnen begann, übte ich maximalen Druck aus, um die Jungs vor mir zu erwischen. Zu Pecco (Bagnaia auf Platz 6 – der Autor) hat mir nicht viel gefehlt, bei normalen Verhältnissen wären wir viel weiter weg gewesen. Ich genoss es, bei Regen am Limit zu fahren – unser Potenzial war sehr niedrig. Ich bete, dass die Bedingungen am Sonntag auch so sind. Klar, da kann man leicht Fehler machen. Wenn man sich aber an den Vordermännern orientiert, dann kann man ein bisschen mehr pushen. Wenn es nass ist und wir mit Regenreifen fahren, dann ist unser Motorrad nicht so schlecht. Haben wir aber Slicks drauf und es regnet nur ein bisschen, dann funktioniert es nach wie vor nicht. Dann liegt es am Fahrer ans Limit zu gehen, das ist mir ganz gut gelungen.»

Quartararo: Gegner sind schnell, Yamaha wurde langsamer

Der Weltmeister von 2021 kann kaum noch in Worte fassen, woran es der Yamaha mangelt, so umfangreich ist die Liste. Das Motorrad hat heftiges Chattering am Vorderrad, am Hinterrad rutscht es laut Quartararo. Er fasste das in kleiner Journalistenrunde mit «fehlendem Gefühl» zusammen. «Das Team sagt, dass der Grip auf der Strecke viel niedriger wäre. Aber das ist der Vergleich mit unseren Daten aus dem Vorjahr. Schaue ich mir die Rundenzeiten der anderen an, dann sind sie sehr schnell. Wir hingegen sind viel langsamer.» Das Wichtigste im Grand Prix am Sonntag (Start 8 Uhr MEZ) ist für den 27-Jährigen deshalb «in einem Stück anzukommen». Zu höheren Ansprüchen reicht es momentan nicht.

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